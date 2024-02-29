Спохватилась и оделась: Бьянка Цензори испугалась штрафа за непристойный вид (видео)

Несмотря на то, что была одета практически с ног до головы, Бьянка выглядела все так же грустно. Ее друзья не на шутку обеспокоены тем, что она потеряла свою жизнерадостность.

Related video

29-летняя Бьянка Цензори, которая недавно шокировала парижан прогулкой по улицам в одних полупрозрачных колготах на голое тело, удивила их же, когда появилась одетой с ног до головы. Вместе с мужем Канье Уэстом она покинула отель The Ritz и отправилась на обед, пишет Daily Mail.

В этот раз она, видимо, испугавшись штрафа за непристойный внешний вид, надела длинный кожаный тренч, гольфы в сетку и остроносые прозрачные туфли на каблуке. Образ одна дополнила небольшими серьгами в виде среднего пальца, а волосы гладко зачесала назад.

Рэпер традиционно был одет с ног до головы. Он закрыл лицо черной маской и облачился в черный водонепроницаемый костюм со светоотражающими элементами.

Когда пара вышла на улицу, и окружила толпа фанатов, которые хотели получить автограф Канье.

Тем временем отец Бьянки Цензори, известный в Австралии гангстер, хочет серьезно поговорить с Уэстом. Мужчину порядком возмутили фотографии его дочери, которая расхаживает по улицам в "непотребном" виде в то время, как ее муж прячет свое тело практически полностью. По словам друзей Лео Цензори, его злит то, что Уэст использует его дочь как "Трофейную пони". Он уверен: со своими детьми, Норт и Чикаго, Канье бы никогда так не поступил.

Друзья Бьянки говорят, что уже давно не удивляются ее нарядам, поскольку ей "все равно, в чем выходить на публику", однако их тревожит то, что она практически всегда выглядит очень печальной и редко улыбается.

За свой фривольный вид Бьянка рискует предстать перед законом. Во Франции статья 222-32 нового уголовного кодекса (применяется с 1 марта 1994 г.) предусматривает: "Умышленное проявление сексуального поведения на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 15 тысяч евро".

Не так давно жену рэпера заметили с его дочерью Норт в ресторане быстрого питания в Париже. Для выхода с падчерицей Бьянка оделась довольно прилично. На ней была байкерская куртка оверсайз, черные колготы и туфли. Таким образом она прислушалась к просьбе Ким Кардашьян, которая просила ее приличнее одеваться рядом с ее детьми.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори сильно поссорилась с Канье Уэстом.