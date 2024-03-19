Мати Б'янки Цензорі прилетіла з Австралії до США, щоб "врятувати" свою доньку

Олександра Цензорі хотіла особисто переконатися, що з її дочкою все гаразд. Поїздка принесла свої результати.

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На тлі загального осуду відверто непристойного вбрання 29-річної Б'янки Цензорі, в якому вона з'являється на публіці, її чоловік Каньє Вест докладає зусиль для того, щоб налагодити стосунки з її сім'єю. Мати і батько дівчини не в захваті від того, на кого зять перетворив їхню доньку і підозрюють, що він повністю контролює її. Александра Цензорі навіть особисто прилетіла з Мельбурна (Австралія) до Лос-Анджелеса, щоб поговорити з Б'янкою і врятувати її, пише Daily Mail.

За словами інсайдерів, місіс Цензорі шукає час, щоб "особисто переконатися", чи справді у її доньки все під контролем.

Мамі Б'янки довелося переконатися в цьому самій після того, як Б'янка сказала своїй родині, що тримає ситуацію під контролем. Для Олександри це була чудова нагода провести час із Б'янкою та оцінити ситуацію самостійно", — кажуть джерела.

Вони також стверджують, що після зустрічі тривога Олександри стала меншою.

"Зараз вирішальний момент, і Олександра стримано вірила, що прийде, аби врятувати свою доньку. Але це не так. Каньє почав змінювати ситуацію з моменту виходу Vultures у тому сенсі, що він не став так часто просторікувати. Він також знає, як мило поговорити з мамою. Це був дійсно гарний досвід, і всі дуже раді бачити її з Александрою".

Бажання брати участь у житті майбутніх онуків також може бути ще однією рушійною силою.

"Олександра знає, що Б'янка хоче дітей, і вона не хоче втратити можливість стати частиною життя своїх онуків", — додав інформатор.

Тещу Веста помітили, коли вона виходила з приватного літака Каньє в Лос-Анджелесі перед виступом репера на музичному фестивалі Rolling Loud.

Чи приїде до США батько Б'янки, Лео Цензорі, невідомо. Гангстер, засуджений за зберігання зброї, раніше заявляв, що хоче поговорити з Каньє, оскільки він шокований, в якому вигляді його дочка з'являється на публіці. Чоловік вважає, що Б'янку виставляють, як "брудний дешевий товар".

Зі свого боку дівчина стверджує, що з нею все гаразд, і вона контролює ситуацію. Б'янка є не тільки дружиною Веста, а й одним із його головних ділових партнерів, на якій зав'язано багато бізнес-проектів музиканта.

Раніше Фокус писав, що Цензорі знову вийшла на вулицю без спідньої білизни.