Бьянка Цензори выгуляла откровенные наряды в Японии (фото, видео)

Гуляя по торговым центрам. БЬянка дважды сменила наряды, причем оба были очень откровенные и привлекли к себе внимание не только продавцов бутиков, но и зевак.

29-летняя Бьянка Цензори недолго прятала свою наготу под бесформенным длинным балахоном и спустя несколько дней после прилета в Японию отправилась вместе с мужем, 47-летним рэпером Канье Уэстом по магазинам, надев привычно откровенный наряд, пишет Daily Mail.

На ней было боди-стринги кремового цвета в рубчик с высоким воротником, которое не скрывало ее ягодицы. Образ она дополнила белыми резиновыми шлепками и огромной сумкой, больше похожей на подушку. В свою очередь Канье был с ног до головы одет в белый спортивный костюм с капюшоном.

Пара держалась за руки, гуляя по торговому центру и заходя в люксовые магазины.

Позже Цензори сменила наряд на еще более откровенный в виде полностью прозрачного белого боди, надев под него только белые трусы. Появление Бьянки, к тому же, без бюстгальтера, смутило продавцов, пишет таблоид. Девушка же чувствовала себя вполне комфортно и с удовольствием выбирала одежду в бутике.

Ее супруг сейчас переживает не самый удачный период. Бывшая ассистентка Канье Лорен Пишотта подала против него иск о сексуальных домогательствах. Она также обвинила звезду в неправомерном увольнении и в нарушении контракта. В иске Лорен также утверждала, что и Уэст, и Цензори хвастались, что устроили оргию из пяти человек во время одного из многих телефонных звонков откровенно сексуального характера.

В свою очередь Уэст заявил, что уволил Пишотту из-за "похотливого и распутного" поведения, и пообещал подать встречный иск с требованием компенсации в размере $4 миллиона.

Он также опроверг ее утверждения, назвав их "безосновательными" и обвинив ее в "шантаже и вымогательстве". Он заявил, что подаст встречный иск, но еще не сделал этого.

Ранее стало известно, что бывшая жена рэпера, Ким Кардашьян, болезненно отреагировала на новый скандал с отцом ее четырех детей. По словам друзей, она опустошена и разочарована, поскольку боится, что выходки музыканта, от которых она порядком устала, негативно скажутся на моральном состоянии их сыновей и дочерей.

Ранее Фокус писал, что подруга Бьянки Цензори рассказала о ее визите в Мельбурн. Также мы писали, что девушка снова шокировала итальянцев неподобающим видом.