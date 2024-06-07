Ким Кардашьян отреагировала на обвинение против Канье Уэста в сексуальных домогательствах

Друзья Ким утверждают, что она устала от всего, что вытворяет ее бывший муж, и она не знает, как это отразится на их детях.

43-летняя бизнес-вумен и светская львица Ким Кардашьян "деморализована" и "разочарована" обвинениями в сексуальных домогательствах против ее бывшего мужа Канье Уэста, отца четырех ее детей. Она надеется, что слова Лорен Пишотты, подавшей иск против рэпера, ложны, пишет Daily Mail.

Бывшая помощница музыканта обвинила его в отправке ей графических видео и сообщений, а также в распрашивании ее по поводу размера гениталий ее бывших парней. Сам Уэст опроверг все обвинения.

Кардашьян, по словам друзей, "пытается" справиться с постоянными тревожными заголовками о ее бывшем, поскольку это может негативно сказаться на детях бывших супругов.

"Как женщину и мать двух маленьких девочек, слышать об этих обвинениях в сексуальных домогательствах Ким деморализует. Ей приходилось иметь дело с его расистскими высказываниями, его проблемами психического здоровья, его порнопроектом и всем остальным. Она расстроена", – говорит источник.

Ким вышла замуж за Канье в 2014 году. В браке у них родились дочери Норт (10) и Чикаго (6), а также сыновья Сэйнт (8) и Псалм, которому сейчас пять лет.

Ким Кардашьян воспитывает четырех детей от Канье Уэста Фото: Instagram kimkardashian

"Она надеется, что это неправда, но если это окажется правдой, она будет иметь с этим дело, насколько это возможно, за закрытыми дверями. Она разочарована человеком, в которого когда-то была влюблена. Он – отец ее детей, и это никогда не изменится и имеет большое значение, но справиться со всей этой ерундой так сложно, как и следовало ожидать. Она недовольна тем, что ей приходится иметь дело с чем-то, что Канье делает изо дня в день", – добавил информатор.

Кроме сексуальных домогательств, Пишотта вменяет Канье нарушение контракта и незаконное увольнение, а также подает в суд на его дочерние компании Yeezy за мошенничество, невыплату заработной платы и умышленное причинение эмоционального страдания.

В скандальном иске она утверждала, что была нанята в качестве "исполнительного помощника/личного помощника" Уэста в июле 2021 года с годовой зарплатой в миллион долларов при условии, что она уйдет из OnlyFans и будет доступна ему "24 часа в сутки, 7 дней в неделю". Девушка подчеркнула, что согласилась на эти условия.

Она также утверждала, что скандальная звезда преследовала ее откровенными сообщениями и в одном случае мастурбировала на ее глазах.

Канье Уэст судится с бывшей ассистенткой Фото: Getty Images

Уэст ответил на "безосновательные" обвинения через своего законного представителя и обвинил Пишотту в "шантаже и вымогательстве". Он также утверждал, что ее уволили из-за "похотливого и распутного" поведения, и потребовал компенсацию в $4 миллиона.

Его представитель также утверждал, что Пишотта украла телефон звезды, чтобы попытаться удалить доказательства, противоречащие утверждениям в ее собственном иске.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст высказался по поводу скандала с Adidas.