Кім Кардаш'ян відреагувала на звинувачення проти Каньє Веста в сексуальних домаганнях

Друзі Кім стверджують, що вона втомилася від усього, що витворяє її колишній чоловік, і вона не знає, як це позначиться на їхніх дітях.

43-річна бізнес-вумен і світська левиця Кім Кардаш'ян "деморалізована" і "розчарована" звинуваченнями в сексуальних домаганнях проти її колишнього чоловіка Каньє Веста, батька чотирьох її дітей. Вона сподівається, що слова Лорен Пішотти, яка подала позов проти репера, помилкові, пише Daily Mail.

Колишня помічниця музиканта звинуватила його у надсиланні їй графічних відео та повідомлень, а також у розпитуванні її з приводу розміру геніталій її колишніх хлопців. Сам Вест спростував усі звинувачення.

Кардаш'ян, за словами друзів, "намагається" впоратися з постійними тривожними заголовками про її колишнього, оскільки це може негативно позначитися на дітях колишнього подружжя.

"Як жінку і матір двох маленьких дівчаток, чути про ці звинувачення в сексуальних домаганнях Кім деморалізує. Їй доводилося мати справу з його расистськими висловлюваннями, його проблемами психічного здоров'я, його порнопроєктом і всім іншим. Вона засмучена", — говорить джерело.

Кім вийшла заміж за Каньє 2014 року. У шлюбі у них народилися дочки Норт (10) і Чикаго (6), а також сини Сейнт (8) і Псалм, якому зараз п'ять років.

Кім Кардаш'ян виховує чотирьох дітей від Каньє Веста Фото: Instagram kimkardashian

"Вона сподівається, що це неправда, але якщо це виявиться правдою, вона матиме з цим справу, наскільки це можливо, за зачиненими дверима. Вона розчарована людиною, в яку колись була закохана. Він — батько її дітей, і це ніколи не зміниться і має велике значення, але впоратися з усіма цими дурницями так складно, як і слід було очікувати. Вона незадоволена тим, що їй доводиться мати справу з чимось, що Каньє робить день у день", — додав інформатор.

Крім сексуальних домагань, Пішотта звинувачує Каньє у порушенні контракту та незаконному звільненні, а також подає до суду на його дочірні компанії Yeezy за шахрайство, невиплату заробітної плати та умисне заподіяння емоційного страждання.

У скандальному позові вона стверджувала, що була найнята як "виконавчий помічник/особистий помічник" Веста в липні 2021 року з річною зарплатою в мільйон доларів за умови, що вона піде з OnlyFans і буде доступна йому "24 години на добу, 7 днів на тиждень". Дівчина підкреслила, що погодилася на ці умови.

Вона також стверджувала, що скандальна зірка переслідувала її відвертими повідомленнями і в одному випадку мастурбувала на її очах.

Каньє Вест судиться з колишньою асистенткою Фото: Getty Images

Вест відповів на "безпідставні" звинувачення через свого законного представника і звинуватив Пішотту в "шантажі та вимаганні". Він також стверджував, що її звільнили через "хтиву і розпусну" поведінку, і зажадав компенсацію в $4 мільйони.

Його представник також стверджував, що Пішотта вкрала телефон зірки, щоб спробувати видалити докази, які суперечать твердженням у її власному позові.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест висловився з приводу скандалу з Adidas.