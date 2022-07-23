Бруклин Бекхэм набил фамилию своей жены себе на грудь (фото)

Весной 2022 Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц официально скрепили свои отношения.

23-летний сын супругов Бекхэмов Бруклин набил фамилию своей жены себе на грудь. Снимком Никола Пельтц поделилась в своем Instagram.

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Судя по фото, теперь на груди Бруклина Бекхэма красуется аккуратным шрифтом знаменитая фамилия его возлюбленной — Пельтц.

Кроме упоминания о жене, у старшего сына Бекхэмов есть несколько тату с ангелами, розами и надпись "пообещай, что ты меня любишь".

[ + – ] Бруклин Бекхэм посвятил новое тату своей жене

Фамилия Пельтц довольно популярна в Америке, ведь Никола родом не из простой семьи. Ее отец – американский миллиардер и промышленник Нельсон Пельтц. Во время женитьбы влюбленные даже подписали брачный договор.

Бруклин и Никола поженились в апреле 2022 после почти двух лет ожиданий после предложения. Роскошная церемония на берегу океана в Палм-Бич обошлась звездным родителям в несколько миллионов долларов.

После официального скрепления отношений старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма даже взял двойную фамилию, что очень не характерно для мужчин.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Напомним, из-за своей жены Бруклин Бекхэм потерял миллионный контракт с известным брендом.

Также Фокус писал о праздновании медового месяца Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, во время которого они выпили бутылку шампанского за 5 тысяч долларов.