Бруклин Бекхэм набил фамилию своей жены себе на грудь (фото)
Весной 2022 Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц официально скрепили свои отношения.
23-летний сын супругов Бекхэмов Бруклин набил фамилию своей жены себе на грудь. Снимком Никола Пельтц поделилась в своем Instagram.
Судя по фото, теперь на груди Бруклина Бекхэма красуется аккуратным шрифтом знаменитая фамилия его возлюбленной — Пельтц.
Кроме упоминания о жене, у старшего сына Бекхэмов есть несколько тату с ангелами, розами и надпись "пообещай, что ты меня любишь".
Фамилия Пельтц довольно популярна в Америке, ведь Никола родом не из простой семьи. Ее отец – американский миллиардер и промышленник Нельсон Пельтц. Во время женитьбы влюбленные даже подписали брачный договор.
Бруклин и Никола поженились в апреле 2022 после почти двух лет ожиданий после предложения. Роскошная церемония на берегу океана в Палм-Бич обошлась звездным родителям в несколько миллионов долларов.
После официального скрепления отношений старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма даже взял двойную фамилию, что очень не характерно для мужчин.
Напомним, из-за своей жены Бруклин Бекхэм потерял миллионный контракт с известным брендом.
Также Фокус писал о праздновании медового месяца Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, во время которого они выпили бутылку шампанского за 5 тысяч долларов.