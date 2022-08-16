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Стиль жизни

Никола Пельтц продемонстрировала практический образ для прохладного лета 2022 (фото)

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Фото: nicolaannepeltz/Instagram | Никола Пельтц

Такой аутфит точно подчеркнет вашу фигуру и скроет недостатки.

Американская актриса Никола Пельтц продемонстрировала стильный образ для прохладного лета 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц накануне вышли вместе в свет. Папарацци в свою очередь не пропустили совместного появления супругов в Лос-Анджелесе.

27-летняя жена Бруклина Бекхэма, недавно попрощавшаяся со своим светлым цветом волос и ставшая брюнеткой, примерила свободные джинсы с черным ремнем, которые будут подходить практически любому, и черный короткий топ с рукавами. Волосы дочери американского миллиардера были распущены, а дополнили образ солнцезащитные очки, маленькая черная сумочка и минималистичная бижутерия.

Никола и Бруклин Пельтц-Бекхэмы

Тем временем сын звездных супругов Бекхэмов выбрал для выхода светлую футболку с черным принтом и свободные светлые джинсы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022. Роскошная свадьба детей знаменитых родителей, которая состоялась на берегу океана в Палм-Бич, стоила миллионы фунтов стерлингов. А после росписи они нарушили традицию, когда женщина берет фамилию мужчины. Теперь же, кроме того, что Никола оставила свою известную фамилию, сам Бруклин добавил эту частицу в свой паспорт и соцсети.

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Фото: nicolaannepeltzbeckham

Напомним, Бруклин Бекхэм набил на всю грудь татуировку с фамилией своей жены Николы.

Также Фокус внимательно следит за развитием конфликта между Николой Пельтц и мамой Бруклина Викторией Бекхэм.