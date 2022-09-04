Виктория Бекхэм "опустошена" из-за конфликта со своей невесткой

Из-за ссор знаменитость не виделась с сыном почти полгода.

48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм очень обеспокоена из-за ссоры с невесткой Николой Пельтц. Об этом пишет Daily Mail.

Мама четырех из-за досадного инцидента не виделась со своим старшим сыном Бруклином с апреля 2022. И это, по словам инсайдера издания, "разбивает сердце" Виктории Бекхэм.

"Виктория любит, когда все ее дети находятся рядом с ней, именно так она любит проводить большую часть времени. Она всегда тепло относилась к девушкам своих сыновей, была с ними дружелюбна. И Николу она просто обожала с первого дня знакомства с ней. Но все усложнилось, и это ее огорчает, у нее разбитое сердце. У нее и Бруклина всегда была такая тесная связь, она была ее "утешительным одеялом", когда в браке Бекхэмов возникали трудности", — рассказывает инсайдер издания.

Как известно, сначала 27-летняя Никола Пельтц отказалась от свадебного платья бренда своей звездной свекрови и выбрала наряд от Valentino Couture. Впоследствии стало известно, что на свадьбе невеста плакала из-за матери своего возлюбленного, которая "украла песню" для первого танца молодоженов и станцевала сама под нее со своим старшим сыном.

[ + – ] Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Впоследствии причиной для конфликта стало решение Бруклина добавить к своей знаменитой фамилии частицу фамилии жены. Теперь первенец британского футболиста и певицы официально называется – Бруклин Бекхэм-Пельтц. То же сделала и его возлюбленная Никола.

А еще позже стало известно, что Виктория Бекхэм не пригласила свою невестку на показ мод в Париже.

Из-за многочисленных конфликтов 48-летняя Виктория Бекхэм не виделась с сыном с апреля 2022, поскольку сразу после свадьбы он с женой переехал в США. Также Бруклин не прилетал на дни рождения родителей и не отправился с ними в семейный круиз на яхте летом.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 Фото: nicolaannepeltzbeckham

Напомним, 23-летний Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц продают свое роскошное поместье за 400 млн грн.

Также Фокус подробно писал об истории любви Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.