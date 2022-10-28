Ірина Шейк та Бредлі Купер разом святкують Гелловін

Шанувальники пари вже почали говорити про їхнє возз'єднання.

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Ірина Шейк і Бредлі Купер гуляли Нью-Йорком з п'ятирічною дочкою Леєю, одягненою, як диявол, з нагоди Гелловіну. Про це пише Daily Mail.

Але хоч шанувальники пари і почали говорити про їх возз'єднання, швидше за все, це не так. Просто Ірина Шейк та Бредлі Купер продовжують підтримувати добрі стосунки заради доньки.

Тож 47-річний актор і 36-річна супермодель виглядали ідеальними батьками, коли гуляли з п'ятирічною Леєю Манхеттеном.

[ + – ] Бредлі Купер та Ірина Шейк прогулялися з донькою Нью-Йорком

Ірина виглядала невимушено і шикарно в картатому пальті, одягненому поверх чорної сукні з глибоким вирізом на блискавці.

Бредлі одягнувся у стриманий бежевий ансамбль і взяв із собою термочашку з кавою, що явно свідчить про те, що геллоуїнська прогулянка була довгою.

Пара вирішила не одягати костюми, але Лея хизувалась у костюмі чортеняти: у червоній сукні з паєтками та обручі з ріжками.

Ірина та Бредлі зустрічалися з 2015 по 2019 рік. Потім вони розлучилися, попросивши шанувальників не обговорювати їхні стосунки. Але залишилися у дружніх стосунках і часто гуляють разом із донькою.

Хоч інсайдери і натякають на те, що возз'єднання можливе, а Ірина не проти завести ще дітей, але актор і модель ніколи не підтверджували цих чуток.

Бредлі зустрічався з близькою повірницею Гілларі Клінтон Хумою Абедін, але це було швидкоплинне захоплення.

Ірина Шейк минулого року була помічена на побаченнях з Каньє Вестом, який якраз розійшовся з Кім Кардаш'ян. Але далі кілька зустрічей відносин не зайшли.

Вона повністю віддається роботі та вихованню доньки.

Раніше Фокус писав про те, що розлучення Ірини та Бредлі, можливо, було спровоковано її ненайкращими стосунками з матір'ю актора. Та надто часто втручалася у виховання Леї.