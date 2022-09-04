Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка, — СМИ

Несмотря на то, что звездная пара развелась за три года до этого, сейчас они задумались о своем примирении.

36-летняя российская модель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) и голливудский актер Брэдли Купер задумались еще об одном ребенке. Об этом сообщает Page Six.

Звезда подиумов из РФ, долго проживающая и работающая в США, планирует воссоединиться со своим бывшим мужем, 47-летней звездой фильма "Мальчишник в Вегасе". Звездная пара после совместного отдыха даже задумалась о примирении и еще одном ребенке.

"Это был настоящий семейный отдых, и они думают о том, чтобы сойтись. У них не было серьезных романов, они двое мечтают завести еще одного ребенка", — передают источники издания.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер на отдыхе Фото: irina shayk/instagram

Ирина Шейк и Брэдли Купер развелись в 2019 году. От их союза подрастает 4-летняя дочь Леа. А причиной громкого развода, как считают фанаты российской модели, стала Леди Гага. Экс-муж Ирины Шейк снимался с американской певицей в фильме "Звезда родилась", и там между ними вспыхнули романтические чувства.

Несмотря на развод и громкий скандал в Сети, звездные родители часто проводили время вместе ради совместного ребенка. Каждое появление Ирины Шейк и Брэдли Купера на публике провоцировало новые слухи о примирении, однако до этого таких веских оснований еще не было.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Фото: Bradley Cooper/Instagram

У Ирины Шейк, как известно, за период расставания с бывшим возлюбленным был недолгий роман с американским рэпером Канье Уэстом. Тем временем отец ее единственной дочери тайно встречался с известной актрисой и политической деятелем Хумой Абедин.

Напомним, Ирина Шейк отправилась на отдых с Брэдли Купером вдвоем.

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