Ірина Шейк та Бредлі Купер планують другу дитину, — ЗМІ

Попри те, що зіркова пара розлучилася за три роки до цього, наразі вони задумались про своє примирення.

36-річна російська модель Ірина Шейк (справжнє прізвище — Шайхлісламова) та голлівудський актор Бредлі Купер задумались про ще одну дитину. Про це повідомляє Page Six.

Зірка подіумів з РФ, яка довго мешкає та працює у США, планує возз'єднатися зі своїм колишнім чоловіком, 47-річною зіркою фільму "Похмілля у Вегасі". Зіркова пара після спільного відпочинку навіть задумалася про примирення та ще одну дитину.

"Це був справжній сімейний відпочинок, і вони думають про те, щоб зійтися. У них не було серйозних романів, вони двоє мріють завести ще одну дитину", — передають джерела видання.

[ + – ] Ірина Шейк і Бредлі Купер на відпочинку Фото: irina shayk/instagram

Ірина Шейк і Бредлі Купер розлучилися у 2019 року. Від їхнього союзу підростає 4-річна донька Леа. А причиною гучного розлучення, як вважають фанати російської моделі, стала Леді Гага. Ексчоловік Ірини Шейк знімався з американською співачкою у фільмі "Народження зірки", то ж між ними спалахнули романтичні почуття.

Попри розлучення та скандал у мережі, зіркові батьки часто проводили разом час задля спільної дитини. Кожна поява Ірини Шейк та Бредлі Купера на публіці провокувала нові чутки про примирення, проте до цього таких вагомих підстав ще не було.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер з донькою Фото: Bradley Cooper/Instagram

В Ірини Шейк, як відомо, за період розставання з колишнім коханим був короткий роман з американським репером Каньє Вестом. Тим часом батько її єдиної доньки таємно зустрічався з відомою акторкою та політичною діячкою Хумою Абедін.

Нагадаємо, Ірина Шейк відправилася на відпочинок з Бредлі Купером удвох.

Також Фокус писав про переломний етап у стосунках Ірини Шейк та Бредлі Купера.