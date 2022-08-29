Ірина Шейк полетіла на відпочинок із Бредлі Купером та поплавала зі свинями

На знімках, якими поділилася Шейк, і вона, і Бредлі виглядають щасливими.

36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка давно живе і працює в США, дала новий привід для чуток про возз'єднання з батьком своєї п'ятирічної доньки, 46-річним американським актором і режисером Бредлі Купером. Вона опублікувала серію фото з відпочинку, на яких позує разом із колишнім коханим та виглядає дуже щасливою.

Допис, який Шейк підписала тільки смайликом із червоним серцем, здебільшого розповідав про пляжні пригоди моделі, зокрема про те, як вона плавала зі свинями, лежала на піску в намальованому серці та байдикувала в бікіні. Де саме відпочиває, Ірина не вказала, але на знімках — білосніжні піски, чиста вода та гарні краєвиди екзотичного острова.

Фото: irina shayk/instagram

На одному з кадрів засвітився і Бредлі. І Купер, і Шейк усміхаються, а чоловік в одних шортах наливає воду в посуд, з якого п'ють свині. Ірина в бікіні та сітчастій спідниці схилила голову акторові на плече.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: irina shayk/instagram

Фото колишніх з'явилося через місяць після того, як ЗМІ повідомили про передбачуваний роман Купера з політичною активісткою, помічницею Гілларі Клінтон як державного секретаря та в період президентської кампанії 2016 Хумой Абедін.

"Пара зберігала мовчання про свої стосунки й уникала появ на публіці. Вони хотіли дізнатися одне одного ближче, перш ніж усі втручаються, як тільки вони дізнаються про це. У пари багато спільного, і вони насолоджуються часом, проведеним разом. Усе йде дуже добре", — писала преса про нові стосунки актора.

Щодо Ірини, то останній, з ким їй приписували стосунки, був репер Каньє Вест.

Незважаючи на всі чутки про романи, Шейк і Купер зуміли зберегти дружні стосунки. Їх неодноразово бачили разом на вулицях Нью-Йорка, зокрема й разом із дочкою Леєю.

"Вони обоє дуже люблять Лею і хочуть бути найкращими батьками з усіх можливих. Ірина та Бредлі часто спілкуються, узгоджують питання щодо Леї та її графіка, але вони також часто збираються, щоб просто побути разом. Вони дійшли згоди, і це просто працює. Вони дуже люблять і поважають одне одного", — розповідали друзі знаменитостей.