Ирина Шейк улетела на отдых с Брэдли Купером и поплавала со свиньями

На снимках, которыми поделилась Шейк, и она, и Брэдли выглядят счастливыми.

36-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая давно дивет и работает в США, дала новый повод для слухов о воссоединении с отцом своей пятилетней дочери, 46-летним американским актером и режиссером Брэдли Купером. Она опубликовала серию фото с отдыха, на которых позирует вместе с бывшим возлюбленным и выглядит очень счастливой.

Пост, который Шейк подписала только смайликом с красным сердцем, в основном рассказывал о пляжных приключениях модели, в том числе о том, как она плавала со свиньями, лежала на песке в нарисованном сердце и бездельничала в бикини. Где именно отдыхает, Ирина не указала, но на снимках – белоснежные пески, чистейшая вода и красивые пейзажи экзотического острова.

Фото: irina shayk/instagram

На одном из кажров засветился и Брэдли. И Купер, и Шейк улыбаются, а мужчина в одних шортах наливает воду в посуду, из которой пьют свиньи. Ирина в бикини и сетчатой юбке склонила голову актеру на плечо.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: irina shayk/instagram

Фотография бывших появилась через месяц после того, как СМИ сообщили о предполагаемом романе Купера с политической активисткой, помощницей Хиллари Клинтон как государственного секретаря и в период президентской кампании 2016 года Хумой Абедин.

"Пара хранила молчание о своих отношениях и избегала появляться на публике. Они хотели узнать друг друга поближе, прежде чем все вмешаются, как только они узнают об этом. У пары много общего, и они наслаждаются временем, проведенным вместе. Все идет очень хорошо", – писала пресса о новых отношениях актера.

Что касается Ирины, то последний, с кем ей приписывали отношения, был рэпер Канье Уэст.

Несмотря на все слухи о романах, Шейк и Купер сумели сохранить дружеские отношения. Их неоднократно видели вместе на улицах Нью-Йорка, в том числе и вместе с дочерье Леей.

"Они оба очень любят Лею и хотят быть лучшими родителями из всех возможных. Ирина и Брэдли часто общаются, согласовывают вопросы относительно Леи и ее графика, но они также часто собираются, чтобы просто побыть вместе. Они пришли к согласию, и это просто работает. Они очень любят и уважают друг друга", – рассказывали друзья знаменитостей.