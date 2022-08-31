"Усе добре". З'явилися нові подробиці стосунків Ірини Шейк та Бредлі Купера

Зіркова експара виховує спільну доньку Лею.

36-річна російська модель Ірина Шейк знову підігріла чутки про возз'єднання зі своїм колишнім чоловіком Бредлі Купером. Напередодні стали відомі нові подробиці їхніх стосунків. Про це пише Е!.

За словами інсайдера, близького до пари, у Бредлі Купера та Ірини Шейк "все добре". Проте, попри те, що фанати зіркового експодружжя сподіваються на їхнє примирення, зірки все ж не стали відновлювати свої романтичні стосунки.

[ + – ] Ірина Шейк на відпочинку з Бредлі Купером

"Вони батьки і добре ладнають заради своєї доньки. Вони роблять щось усією родиною, і все йде добре", — зазначає джерело видання.

36-річна Ірина Шейк та 47-річний голлівудський актор розлучилися у 2019 році після чотирьох років стосунків. Від їхнього союзу залишилася донька Леа, заради якої знаменитості часто проводять разом час.

[ + – ] Ірина Шейк з донькою Леєю

Після розриву російську модель, яка довгий час проживає та працює в США, підозрювали у стосунках з репером Каньє Вестом. Тим часом Бредлі Купер таємно зустрічався з відомою акторкою, а згодом закрутив роман з помічницею Гілларі Клінтон Хумою Абедін. Наразі пара поступово розвиває свої романтичні стосунки, насолоджуючись компанією одне одного.

Нагадаємо, напередодні Ірина Шейк та Бредлі Купер підігріли чутки про відновлення свого роману знімками зі спільного відпочинку.

Також Фокус писав про нові романтичні стосунки Бредлі Купера. Актор сходив на побачення зі своєю коханою.