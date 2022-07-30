Бредлі Купера помітили на побаченні з Хумою Абедін

Пара не приховувала своїх почуттів на публіці.

47-річного голлівудського актора Бредлі Купера напередодні вперше помітили на побаченні з його новою дівчиною, політичною активісткою Хумою Абедін. Про це пише Page Six.

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Папараці "зловили" пару під час вечері в одному з ресторанів Нью-Йорка. Як відомо, актор і колишня помічниця Гіларі Клінтон навіть поцілувалися, не приховуючи своїх почуттів.

"Вона якось притискалася до нього, вони кілька разів поцілувалися. Вона була дуже люблячою", — розповіло джерело видання.

[ + – ] Бредлі Купер зустрічається з Хумою Абедін

Новоспечена пара ще не виходила разом у світ офіційно. Зокрема відомо, що їх познайомила головна редакторка Vogue Анна Вінтур.

Наразі Бредлі Купер і Хума Абедін насолоджуються компанією одне одного та не хочуть поспішати. Актору дуже цікаво з новою дівчиною, як повідомляли джерела, близькі до пари.

У 47-річного Купера підростає донька Леа від російської моделі Ірини Шейк. Пара оголосила про своє розлучення у 2019. Проте вони часто проводять разом час заради спільної дитини, через що фанати щиро вірили у возз'єднання ексзакоханих. Проте, як уже відомо, Бредлі обрав іншу жінку.

[ + – ] Бредлі Купер та Ірина Шейк з донькою Леєю Фото: Bradley Cooper/Instagram

Нагадаємо, до політичної активістки Хуми Абедін Бредлі Купер певний час таємно зустрічався з відомою акторкою.

Також Фокус писав про деталі нового роману 47-річного Бредлі Купера.