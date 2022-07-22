"Вони ходять на таємні побачення". З'явилися свіжі подробиці нового роману Бредлі Купер
Новий роман голлівудської зірки активно обговорюють у мережі.
Напередодні стали відомі свіжі подробиці щодо нового роману Бредлі Купера. Про це пише People.
Як відомо, наразі 47-річний американський актор зустрічається з колишньою помічницею Гілларі Клінтон Хумою Абедін. Їхній роман розвивається поступово і закохані нікуди не поспішають, а намагаються дізнатися одне одного краще.
"Вони обидвоє хочуть зберегти хороші стосунки зі своїми колишніми партнерами, від яких у них є діти. Вони ходять на таємні побачення та все ще дізнаються більше одне про одного", — розповідають джерела, близькі до пари.
Сам Купер у захваті від своєї нової 45-річної коханої.
"Бредлі зачарований нею. Хума дуже різнобічна особистість, вона побачила і зробила так багато. Для нього ці стосунки доволі інтригувальні", — розповідає інсайдер.
У 47-річного Бредлі Купера підростає донька Леа від російської моделі Ірини Шейк. Пара розійшлася у 2019 році, проте фанати знаменитостей до останнього вірили у їхнє примирення, проте батьки зберігають хороші стосунки лише заради спільної дитини.
Тим часом у Хуми є 10-річний син Джордан, якого вона народила у шлюбі з уже колишнім чоловіком, опальним ексконгресменом Ентоні Вайнером.
Нагадаємо, до Хуми Абедін Бредлі Купер таємно зустрічався з відомою акторкою.
Також Фокус детальніше писав про нову кохану 47-річного Бредлі Купера.