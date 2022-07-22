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"Вони ходять на таємні побачення". З'явилися свіжі подробиці нового роману Бредлі Купер

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Фото: Getty Images | Бредлі Купер

Новий роман голлівудської зірки активно обговорюють у мережі.

Напередодні стали відомі свіжі подробиці щодо нового роману Бредлі Купера. Про це пише People.

Як відомо, наразі 47-річний американський актор зустрічається з колишньою помічницею Гілларі Клінтон Хумою Абедін. Їхній роман розвивається поступово і закохані нікуди не поспішають, а намагаються дізнатися одне одного краще.

"Вони обидвоє хочуть зберегти хороші стосунки зі своїми колишніми партнерами, від яких у них є діти. Вони ходять на таємні побачення та все ще дізнаються більше одне про одного", — розповідають джерела, близькі до пари.

Сам Купер у захваті від своєї нової 45-річної коханої.

"Бредлі зачарований нею. Хума дуже різнобічна особистість, вона побачила і зробила так багато. Для нього ці стосунки доволі інтригувальні", — розповідає інсайдер.

Хума Абедін

У 47-річного Бредлі Купера підростає донька Леа від російської моделі Ірини Шейк. Пара розійшлася у 2019 році, проте фанати знаменитостей до останнього вірили у їхнє примирення, проте батьки зберігають хороші стосунки лише заради спільної дитини.

Бредлі Купер та Ірина Шейк
Бредлі Купер та Ірина Шейк
Фото: Irina Shayk BR /Twitter

Тим часом у Хуми є 10-річний син Джордан, якого вона народила у шлюбі з уже колишнім чоловіком, опальним ексконгресменом Ентоні Вайнером.

Нагадаємо, до Хуми Абедін Бредлі Купер таємно зустрічався з відомою акторкою.

Також Фокус детальніше писав про нову кохану 47-річного Бредлі Купера.