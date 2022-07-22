"Они ходят на тайные свидания". Появились свежие подробности нового романа Брэдли Купера

Новый роман голливудской звезды активно обсуждается в Сети.

Накануне стали известны свежие подробности нового романа Брэдли Купера. Об этом пишет People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как известно, сейчас 47-летний американский актер встречается с бывшей помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Их роман развивается постепенно и влюбленные никуда не спешат, а пытаются узнать друг друга лучше.

"Они оба хотят сохранить хорошие отношения со своими бывшими партнерами, от которых у них есть дети. Они ходят на тайные свидания и все еще узнают больше друг о друге", — рассказывают источники, близкие к паре.

Сам Купер в восторге от своей новой 45-летней возлюбленной.

"Брэдли очарован ею. Хума очень разносторонняя личность, она увидела и сделала так много. Для него эти отношения достаточно интригующие", — рассказывает инсайдер.

[ + – ] Хума Абедин

У 47-летнего Брэдли Купера подрастает дочь Леа от российской модели Ирины Шейк. Пара разошлась в 2019 году, однако фанаты знаменитостей до последнего верили в их примирение, но родители сохраняют хорошие отношения только ради общего ребенка.

[ + – ] Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: Irina Shayk BR /Twitter

Тем временем у Хумы есть 10-летний сын Джордан, которого она родила в браке с уже бывшим мужем, экс-конгрессменом Энтони Вайнером.

Напомним, до Хумы Абедин Брэдли Купер тайно встречался с известной актрисой.

Также Фокус подробнее писал о новой возлюбленной 47-летнего Брэдли Купера.