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"Они ходят на тайные свидания". Появились свежие подробности нового романа Брэдли Купера

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Фото: Getty Images | Брэдли Купер

Новый роман голливудской звезды активно обсуждается в Сети.

Накануне стали известны свежие подробности нового романа Брэдли Купера. Об этом пишет People.

Как известно, сейчас 47-летний американский актер встречается с бывшей помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Их роман развивается постепенно и влюбленные никуда не спешат, а пытаются узнать друг друга лучше.

"Они оба хотят сохранить хорошие отношения со своими бывшими партнерами, от которых у них есть дети. Они ходят на тайные свидания и все еще узнают больше друг о друге", — рассказывают источники, близкие к паре.

Сам Купер в восторге от своей новой 45-летней возлюбленной.

"Брэдли очарован ею. Хума очень разносторонняя личность, она увидела и сделала так много. Для него эти отношения достаточно интригующие", — рассказывает инсайдер.

Хума Абедин

У 47-летнего Брэдли Купера подрастает дочь Леа от российской модели Ирины Шейк. Пара разошлась в 2019 году, однако фанаты знаменитостей до последнего верили в их примирение, но родители сохраняют хорошие отношения только ради общего ребенка.

Брэдли Купер и Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Фото: Irina Shayk BR /Twitter

Тем временем у Хумы есть 10-летний сын Джордан, которого она родила в браке с уже бывшим мужем, экс-конгрессменом Энтони Вайнером.

Напомним, до Хумы Абедин Брэдли Купер тайно встречался с известной актрисой.

Также Фокус подробнее писал о новой возлюбленной 47-летнего Брэдли Купера.