Брэдли Купер тайно встречался с известной актрисой до романа с Хумой Абедин

В настоящее время Сеть активно обсуждает новые отношения актера.

47-летний американский актер Брэдли Купер тайно встречался в свое время с известной актрисой. Об этом пишет Page Six.

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Звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" некоторое время находился в романтических отношениях с Дианной Агрон. Однако их связь была короткой и, как отмечают инсайдеры, несерьезной.

36-летняя Дианна Агрон известна по сериалу "Хор".

[ + – ] Дианна Агрон

В настоящее время Брэдли Купер встречается с политическим деятелем и активисткой Хумой Абедин. Женщина является помощницей Хиллари Клинтон.

И как известно, именно ради Хумы Купер бросил актрису Дианну Агрон несколько месяцев назад.

[ + – ] Новая возлюбленная Брэдли Купера

Активистку и голливудского актера познакомила главная редактор Vogue Анна Винтур. И в мае 2022 они двое посетили ежегодный балл Института костюма Met Gala в Метрополитан-музее, однако по отдельности.

У Купера подрастает дочь Леа от российской топ-модели Ирины Шейк. Фанаты пары долго надеялись, что экс-супруги возобновят свои романтические отношения, однако, судя по всему, Шейк и Купер сохраняют адекватные отношения только ради общего ребенка.

Напомним, Брэдли Купер откровенно рассказал о тяжелом периоде в его жизни.

Также Фокус подробно писал о новой девушке Брэдли Купера Хуме Абедин.