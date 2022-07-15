Бредлі Купер таємно зустрічався з відомою акторкою до роману з Хумою Абедін

Наразі мережа активно обговорює нові стосунки актора.

47-річний американський актор Бредлі Купер таємно зустрічався свого часу з відомою акторкою. Про це пише Page Six.

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Зірка фільму "Похмілля у Вегасі" певний час перебував у романтичних стосунках з Діанною Агрон. Проте їхній зв'язок був коротким та, як зазначають інсайдери, несерйозним.

36-річна Діанна Агрон відома за серіалом "Хор".

[ + – ] Діанна Агрон

Наразі Бредлі Купер зустрічається з політичною діячкою та активісткою Хумою Абедін. Жінка є помічницею Гілларі Клінтон.

І як відомо, саме заради Хуми Купер кинув акторку Діанну Агрон.

[ + – ] Нова кохана Бредлі Купера

Активістку та голлівудського актора познайомила головна редакторка Vogue Анна Вінтур. І у травні 2022 вони двоє відвідали щорічний бал Інституту костюма Met Gala у Метрополітан-музеї, проте окремо.

У Купера підростає донька Леа від російської топ-моделі Ірини Шейк. Фанати пари довго сподівалися, що експодружжя відновить свої романтичні стосунки, проте, судячи з усього, Шейк та Купер зберігають адекватні стосунки лише заради спільної дитини.

Нагадаємо, Бредлі Купер відверто розповів про важкий період у його житті.

Також Фокус детально писав про нову дівчину Бредлі Купера Хуму Абедін.