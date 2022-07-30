Брэдли Купера заметили на свидании с Хумой Абедин

Пара не скрывала своих чувств на публике.

47-летний голливудский актер Брэдли Купер накануне впервые был замечен на свидании с его новой девушкой, политической активисткой Хумой Абедин. Об этом пишет Page Six.

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Папарацци "поймали" пару во время ужина в одном из ресторанов Нью-Йорка. Как известно, актер и бывшая помощница Хиллари Клинтон даже поцеловались, не скрывая своих чувств.

"Она как-то прижималась к нему, они несколько раз поцеловались. Она была очень любящей", — рассказал источник издания.

[ + – ] Брэдли Купер встречается с Хумой Абедин

Новоиспеченная пара еще не выходила вместе в свет официально. В частности, известно, что их познакомила главная редактор Vogue Анна Винтур.

В настоящее время Брэдли Купер и Хума Абедин наслаждаются компанией друг друга и не хотят торопиться. Актеру очень интересно с новой девушкой, как сообщали источники, близкие к паре.

У 47-летнего Купера подрастает дочь Леа от российской модели Ирины Шейк. Пара объявила о своем разводе в 2019. Однако они часто проводят вместе время ради общего ребенка, из-за чего фанаты искренне верили в воссоединение экс-влюбленных. Однако, как уже известно, Брэдли выбрал другую женщину.

[ + – ] Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью Леей Фото: Bradley Cooper/Instagram

Напомним, до политической активистки Хумы Абедин Брэдли Купер некоторое время тайно встречался с известной актрисой.

Также Фокус писал о деталях нового романа 47-летнего Брэдли Купера.