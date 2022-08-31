"Все хорошо". Появились новые подробности отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера

Звездная экс-пара воспитывает общую дочь Лею.

36-летняя российская модель Ирина Шейк снова подогрела слухи о воссоединении со своим бывшим мужем Брэдли Купером. Накануне стали известны подробности их отношений. Об этом пишет Е!

По словам инсайдера, близкого к паре, у Брэдли Купера и Ирины Шейк "все хорошо". Однако, несмотря на то, что фанаты звездных экс-супругов надеются на их примирение, знаменитости все же не стали восстанавливать свои романтические отношения.

[ + – ] Ирина Шейк на отдыхе с Брэдли Купером

"Они родители и хорошо ладят ради своей дочери. Они делают что-то всей семьей, и все идет хорошо", — отмечает источник издания.

36-летняя Ирина Шейк и 47-летний голливудский актер развелись в 2019 году после четырех лет отношений. От их союза осталась дочь Леа, ради которой знаменитости часто проводят вместе время.

[ + – ] Ирина Шейк с дочерью Леей

После разрыва российскую модель, долгое время проживающую и работающую в США, подозревали в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Тем временем Брэдли Купер тайно встречался с известной актрисой, а затем закрутил роман с помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин. В настоящее время пара постепенно развивает свои романтические отношения, наслаждаясь компанией друг друга.

Напомним, накануне Ирина Шейк и Брэдли Купер подогрели слухи о возобновлении своего романа снимками из совместного отдыха.

Также Фокус писал о новых романтических отношениях Брэдли Купера. Актер сходил на свидание со своей возлюбленной.