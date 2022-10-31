Ірину Шейк та Бредлі Купера помітили разом на вечірці (фото)

Колишнє подружжя знову підігріває чутки про примирення.

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36-річна російська модель Ірина Шейк та голлівудський актор Бредлі Купер відправилися разом на вечірку в Нью-Йорку. Про це пише Just Jared.

Колишнє подружжя помітили на приватній вечірці Self Portrait. Зокрема на просторах інтернету "гуляє" фото, на якому зірка подіумів та зірка екранів позують разом із засновником бренду Ханом Чонгом і головним редактором British Vogue Едвардом Еннінфулом.

47-річний актор при цьому обрав для заходу total-black образ — чорні штани, джинсовку та коротке пальто.

Тим часом Ірина Шейк була одягнута у твідовий відвертий костюм сірого відтінку, який складався з топу та мінішорт. На ногах знаменитості були мереживні панчохи та босоніжки. Волосся молодої мами було розпущене.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер

Це не перший випадок за останній час, коли колишніх коханих помічають разом, чим вони ще більше підігрівають чутки про своє примирення. Раніше пару "зловили" папараці під час прогулянки зі спільною донькою.

Ірина Шейк та Бредлі Купер розлучилися у 2019 після чотирьох років подружнього життя. Від зіркового шлюбу підростає чотирирічна донька Лея.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер

Нагадаємо, Ірина Шейк та Бредлі Купер разом святкують Геловін 2022.

Також Фокус писав про плани Ірини Шейк та Бредлі Купера на другу дитину.