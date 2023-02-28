Данський бренд Heliot Emil випустив на подіум манекенника, що горить (відео)

Незважаючи на полум'я, чоловік-модель спокійно продефілював перед публікою.

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Відносно молодий данський бренд Heliot Emil став одним із перших, які відкрили тиждень моди в Парижі, і відразу ж зайшов із козирів: на імпровізований подіум вийшов манекенник, спина та ноги якого горіли у прямому розумінні цього слова. Відповідне відео з'явилося на сторінці модної марки у соцмережі.

Бренд представив колекцію осінь-зима 2023 року під назвою "Пов'язані форми".

Судячи з відео, дизайнери, брати Юліус і Віктор Юули залишаються вірними концепції, яка полягає в роботі з кодами чоловічої уніформи, пропонуючи армійські бомбери та штани-карго в забарвленні камуфляжу, полегшені бронежилети з текстилю та технічні пояси. Складність дизайну вони ефектно маскують за допомогою монохромної кольорової гами – в їх колекціях багато чорного, сірого та хакі. Вони часто використовують у колекціях грубі металеві блискавки та шнурівки, які навіть базовим речам надають футуристичного вигляду.

На окрему увагу заслуговує взуття: грубі монолітні моделі без надмірностей у дизайні ідеально доповнюють мінімалістичні образи.

За словами засновників бренду, основне натхнення вони беруть з андерграундної європейської техно-сцени, промислових конструкцій, у вигляді кранів, які можна побачити на околиці великих міст, та з армійської тематики. Саме тому в їх колекціях можна помітити безліч, здавалося б, нетипових елементів, таких як літакові пояси та багато іншого.

Серед найвідоміших клієнтів бренду, заснованого в 2017 році, – репери Кендрік Ламар та A$AP Rocky.

Раніше Фоку писав, що бренд з Норвегії Viktor&Rolf показав хуліганську колекцію.