Росія, оминаючи санкції, закуповує мікроелектроніку для виробництва зброї, — ЗМІ

Серед постачальників деталей для комплектування для ЗС РФ журналісти знайшли співробітників Zara та води "Божа роса", яких могли використовувати як підставні особи.

Оборонно-промисловий комплекс РФ в умовах міжнародних санкцій знаходить лазівки для закупівлі мікроелектроніки, яка необхідна для виробництва високоточної зброї та боєприпасів. Про це йдеться у матеріалі видання Istories.

Журналісти для свого розслідування вивчили постачальників мікроелектроніки для російської оборонки та знайшли серед них співробітниць магазинів одягу Zara та елітної води "Божа роса".

Автори матеріалу нагадують, що в серпні члени Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії (RUSI) опублікували доповідь, присвячену аналізу деталей для комплектування, знайдених у покинутій або захопленій зброї ЗС РФ на території України. Експертам вдалося знайти у зразках близько 450 різних видів імпортних електронних компонентів, вироблених у Японії, Тайвані та різних країнах Європи, але здебільшого у США. Для прикладу члени RUSI навели безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", який оснащений японською камерою Sony з американським двигуном Hextronik, системою керування на мікроконтролері швейцарської STMicroelectronics та двигуном японської компанії Saito Seisakusho.

Компанія J'son & Partners Consulting підрахувала, що близько 75% мікросхем, що використовуються в Росії, у 2021 році було імпортовано. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль отримав 15 тисяч постачань іноземних електронних компонентів і без американських деталей для комплектування, як стверджують експерти, зброя ЗС РФ була б непридатною для використання.

За словами журналістів, Росія в умовах міжнародних санкцій винаходить різні схеми, які дозволяють обійти контроль. Посередники зі США, наприклад, приховують від продавців, що товар піде на потреби російської армії, або просто фальсифікують дані про експортовану продукцію.

У розслідуванні журналісти розповіли історію випускника МДТУ імені Баумана Леоніда Непершина, який у 2019 році у соцмережах розмістив оголошення із пропозицією своїм друзям оформити картку в одному з російських банків. Натомість чоловік отримав би за реферальним посиланням тисячу рублів.

"Звичайна історія для соцмереж. Ось тільки Непершин на той момент був співвласником однієї з найбільших компаній з продажу електронних компонентів, що постачає деталі для комплектування для потреб Міноборони. Виручка цієї компанії, "Спец-електронкомплект" ("Спец-ЕК"), у 2019 році склала понад 4,4 млрд. руб. "Спец-ЕК" укладає контракти з найбільшими російськими підприємствами у сфері ОПК, наприклад, із заводом "Північний рейд", який займається оснащенням кораблів ВМФ, або з НДІ "Вектор", який розробляє системи протидії безпілотникам і комплекси радіорозвідки", — йдеться у матеріалі видання.

"Спец-ЕК" була створена в 2007 році, а з моменту її заснування володіння компанією було поділено порівну між Непершиним та Вікторією Дем'яновою. Але жінці, мабуть, володіння часткою у фірмі з мільярдним виторгом теж не принесло багатства: будучи засновницею "Спец-ЕК", вона працювала продавцем у магазині одягу Zara. Леонід Непершин у своєму резюме від 2009 року вказував, що з 1997 року працює системним адміністратором, а також займається підтримкою роботи комп'ютерів та оргтехніки.

Також підозри у розслідувачів викликала лаборантка Ольга Бутиріна у фірмах з продажу питної води "Божа роса" та "Кришталева роса". З 2016 року жінка вважається власницею компанії "НТІ Енерджі", яка є великим постачальником деталей для комплектування, зокрема й для російської оборонної сфери. Розгадка в історії з лаборанткою, як припускають журналісти, у рідному місті Ольги Новосибірську. Звідти ж родом Елла Шлотхауер — керівний директор NTI Gmbh, німецького концерну, який продає електронні компоненти таких брендів, як Siemens та General Electric. NTI Gmbh володіла 60% свого російського представництва з моменту його заснування у 2014 році — компанію заснували буквально за місяць до окупації українського Криму. Станом на 2019 рік, "НТІ Енерджі" мала доступ до постачання західних електронних деталей для комплектування на потреби ЗС РФ.

[ + – ] Мікрочип Фото: pexels.com

Для закупівлі санкційного обладнання між оборонними підприємствами та російськими постачальниками можуть створювати фірми-прокладки. Автори матеріалу, як приклад, називають держкорпорацію "Тактичне ракетне озброєння", яка проводила всі тендери через фірму "Звезда-стрела". Зазначена компанія належала візажистці Ользі Зориковій, яка, зі свого боку, є дочкою гендиректора корпорації.

У концерну "Радіоелектронні технології" — виробника зброї у складі "Ростеху" — теж є такий постачальник. Компанія "Радиоприборснаб" — посередник, через якого компанії, що входять до складу концерну, займаються закупівлею електронних компонентів. Як йдеться у звітності компанії, "Радиоприборснаб", по суті, є відділом закупівель КРЕТу. Загалом у складі концерну перебувають понад 70 підприємств, а сама компанія відповідає за постачання ЗС РФ систем радіоелектронної боротьби.

Оборот "Радиоприборснаб" в 2021 році склав майже 10 мільярдів рублів, а останньою великою угодою був договір з фірмою RTKT Limited на суму понад $3 млн. За даними розслідувачів, RTKT постачала в Росію електросхеми американських Texas instruments та Analog devices, а сама фірма записана на Карена Гарібяна. Чоловік народився у П'ятигорську, за освітою — радіоінженер.

"Російським покупцям електроніки було б важче обходити обмеження, якби їхні західні партнери самі не були в цьому зацікавлені. Вони теж використовують різні хитрі схеми, дізнатися про які можна з кримінальних справ, порушених у США щодо американських експортерів електронних деталей для комплектування. В основу одної з таких справ ліг лист, який наприкінці 2000-х російська компанія "Апекс Систем" отримала з ФСБ — служба скаржилася, що мікросхеми, які їй поставила "Апекс", несправні та вимагають заміни. Цей лист потрапив до рук ФБР, після чого "Апекс" і пов'язана з нею американська компанія ARC Electronics, створена вихідцем із Росії Олександром Фіщенком, потрапили під розслідування", — зазначають розслідувачі у своєму матеріалі.

Співробітники цієї фірми, за словами журналістів, були звинувачені в незаконному експорті високотехнологічної мікроелектроніки зі США російським військовим та спецслужбам, а за вісім років обіг поставок становив близько $50 млн. Фігурантами розслідування, окрім росіян, також стали громадяни України, Сполучених Штатів, Азербайджану та Казахстану.

Нагадаємо, в середині липня видання The Wall Street Journal повідомило про збільшення вдвічі постачання китайських мікросхем, які дозволяють Росії вести повномасштабну війну проти України.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як міжнародні санкції завадять Росії закупити потужні чипи.