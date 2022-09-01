Росія не зможе купити потужні чіпи: як санкції завадять країні-агресору

У Білому домі вважають, що продукцію Nvidia та AMD можуть використовувати для розробки зброї чи стеження за людьми.

США запровадили нові санкції, заборонивши продавати Росії високопродуктивні графічні процесори, необхідні для роботи суперкомп'ютерів і додатків штучного інтелекту. Заборона також торкнулася Китаю. Про це стало відомо американському виданню The New York Times.

Адміністрація президента США (Білий дім) запровадила обмеження на продаж графічних чіпів, провідними виробниками яких є компанії Nvidia та Advanced Micro Devices (AMD). Спочатку графічні процесори (GPU) створювалися для рендерингу зображень у відеоіграх, але останнім часом їх почали активно використовувати в суперкомп'ютерах для розпізнавання зображень або мовлення.

Американська влада дійшла висновку, що за допомогою суперкомп'ютерів росіяни та китайці запускають програми на базі штучного інтелекту, які покликані розробляти зброю або збирати розвідувальні дані. Наприклад, такі технології застосовуються для розпізнавання облич на відеозаписах і стеження за людьми. Як вважають у Білому домі, обмеження завадять Росії та Китаю використовувати GPU у воєнних цілях.

31 серпня Nvidia і AMD визнали нові санкції і зобов'язалися їх дотримуватися, хоча обидві компанії не очікували на введення таких заходів. Інші виробники стверджують, що також отримали повідомлення про набуття чинності обмежень.

Nvidia заявила, що уряд США вже змушує отримувати експортні ліцензії на постачання двох високопродуктивних чіпів для серверних систем у центрах обробки даних. Варто зазначити, що компанія вже кілька місяців не співпрацює з Росією, але має багато клієнтів у Китаї — лише за останній фінансовий рік вони принесли виробнику відеокарт $400 млн.

За словами пресслужби Nvidia, санкції торкнулися вже наявного продукту під кодовою назвою A100, а також продукту H100, який готуються випустити наприкінці 2022 року. Компанія побоюється, що обмеження завадять вчасно завершити розробку H100 або надати підтримку власникам A100, а також можуть призвести до припинення певних операцій у Китаї.

Як вважає AMD, нові санкції мають вплинути на продаж у Китай і Росію одного з її високопродуктивних графічних процесорів — MI250. У той же час компанія не вірить, що обмеження зможуть завдати великої шкоди її бізнесу.

Нещодавно писали, що США заборонили постачати Китаю обладнання для виробництва чіпів із топології досконалішої, ніж 14-нм. Цей технологічний процес китайські компанії освоїли лише в 2021 році, а їх послугами користувалися південнокорейські бренди, такі як Samsung Electronics та SK Hynix.

Повідомляли також, що через санкції США експорт чіпів до скоротився на 90%. Росіяни втратили доступ до електроніки, необхідної для виробництва зброї та військових літаків.