"Техніку розбиратимуть на запчастини": експорт чипів у РФ впав на 90% через санкції США

Американська влада позбавила росіян технологій, необхідних для роботи військової авіації та систем озброєння.

Світовий експорт напівпровідникових мікросхем у Росію на 90% знизився після запровадження санкцій із боку США у зв'язку зі вторгненням в Україну. Про це 29 червня американська міністерка торгівлі Джина Раймондо розповіла на щорічній конференції з експортного контролю, її слова повідомляє пресслужба на офіційному сайті.

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За її словами, чинні обмеження на експорт технологій, необхідних для аерокосмічної галузі Росії, знижують доходи РФ і позбавляють росіян ресурсів для підтримки військової авіації. У найближчі чотири роки Росії доведеться зупинити та "розібрати на запчастини" від половини до двох третин некомерційних літаків. Крім того, агресор втратив чипи для різних видів озброєння, таких як танки та високоточні ракети.

"Тепер нам потрібно забезпечити активне застосування чинних і нових заходів експортного контролю", — заявила чиновниця.

Як повідомляє агентство Reuters, на конференції Джина Раймондо також пригрозила заблокувати роботу компанії SMIC, основного виробника чипів Китаю, якщо американська влада викриє її в постачанні продукції в Росію. Міністерка підкреслила, що США мають таку можливість, адже майже кожен чип у світі випускається завдяки американським технологіям: обладнанню чи програмному забезпеченню.

"Я маю намір виконати ці зобов'язання, якщо це буде необхідно", — наголосила Джина Раймондо.

Раніше США ввели санкції проти Китаю за постачання технологій військовим РФ. Як стверджує Мінторг, п'ять китайських компаній продовжують співпрацювати з росіянами навіть після нападу на Україну. Це перший випадок, коли США запровадили обмеження проти китайських підприємств через вторгнення на українську територію. У посольстві Китаю заявили, що країна не допомагає жодній зі сторін збройного конфлікту.

Нещодавно Канада обмежила експорт технологій, які можуть посилити армію Росії. Під забороною перебуває спеціалізоване програмне забезпечення, квантові комп'ютери, кріогенні установки, електронні мікроскопи й інше обладнання.