"Технику будут разбирать на запчасти": экспорт чипов в РФ упал на 90% из-за санкций США

Американские власти лишили россиян технологий, необходимых для работы военной авиации и систем вооружения.

Мировой экспорт полупроводниковых микросхем в Россию на 90% снизился после введения санкций со стороны США в связи со вторжением в Украину. Об этом 29 июня американский министр торговли Джина Раймондо рассказала на ежегодной конференции по экспортному контролю, ее слова передает пресс-служба на официальном сайте.

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По ее словам, действующие ограничения на экспорт технологий, необходимые для аэрокосмической отрасли России, снижают доходы РФ и лишают россиян ресурсов для поддержки военной авиации. В ближайшие четыре года России придется остановить и "разобрать на запчасти" от половины до двух третей некоммерческих самолетов. Кроме того, агрессор лишился чипов для различных видов вооружения, таких как танки и высокоточные ракеты.

"Теперь нам нужно обеспечить активное применение существующих и новых мер экспортного контроля", — заявила чиновница.

Как сообщает агентство Reuters, на конференции Джина Раймондо также пригрозила заблокировать работу компании SMIC, основного производителя чипов Китая, если американские власти уличат ее в поставке продукции в Россию. Министр подчеркнула, что США имеют такую возможность, ведь почти каждый чип в мире выпускается благодаря американским технологиям: оборудованию или прогрммному обеспечению.

"Я намерена выполнить эти обязательства, если это будет необходимо", — подчеркнула Джина Раймондо.

Ранее США ввели санкции против Китая за поставку технологий военным РФ. Как утверждает Минторг, пять китайских компаний продолжают сотрудничать с россиянами даже после нападения на Украину. Это первый случай, когда США ввело ограничение против китайских предприятий в связи с вторжением на украинскую территорию. В посольстве Китая заявили, что страна не помогает ни одной из сторон вооруженного конфликта.

Недавно Канада ограничила экспорт технологий, которые могут усилить армию России. Под запретом находится специализированное программное обеспечение, квантовые компьютеры, криогенные установки, электронные микроскопы и другое оборудование.