Россия не сможет купить мощные чипы: как санкции помешают стране-агрессору

В Белом доме считают, что продукцию Nvidia и AMD могут использовать для разработки оружия или слежки за людьми.

США ввели новые санкции, запретив продавать России высокопроизводительные графические процессоры, необходимые для работы суперкомпьютеров и приложений искусственного интеллекта. Запрет также коснулся и Китая. Об этом стало известно американскому изданию The New York Times.

Администрация президента США (Белый дом) ввела ограничения на продажу графических чипов, ведущими производителями которых являются компании Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Изначально графические процессоры (GPU) создавались для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее время их начали также активно использовать в суперкомпьютерах для распознавания изображений или речи.

Американские власти пришли к выводу, что с помощью суперкомпьютеров россияне и китайцы запускают приложения на базе искусственного интеллекта, которые призваны разрабатывать оружие или собирать разведывательные данные. Например, такие технологии применяются для распознавания лиц на видеозаписях и слежки за людьми. Как считают в Белом доме, ограничения помешают России и Китаю использовать GPU в военных целях.

31 августа Nvidia и AMD признали новые санкции и обязались их соблюдать, хотя обе компании не ожидали введения таких мер. Другие производители утверждают, что также получили уведомления о вступлении ограничений в силу.

Nvidia заявила, что правительство США уже заставляет получать экспортные лицензии на поставку двух высокопроизводительных чипов для серверных систем в центрах обработки данных. Стоит отметить, что компания уже несколько месяцев не сотрудничает с Россией, но у нее много клиентов в Китае — только за последний финансовый год они принесли производителю видеокарт $400 млн.

По словам пресс-службы Nvidia, санкции затронули уже существующий продукт под кодовым названием A100, а также продукт H100, который, готовятся выпустить в конце 2022 года. Компания опасается, что ограничения помешают вовремя завершить разработку H100 или оказать поддержку обладателям A100, а также могут привести к прекращению определенных операций в Китае.

Как считает AMD, новые санкции должны повлиять на продажи в Китай и Россию одного из ее высокопроизводительных графических процессоров — MI250. В то же время, компания не верит, что ограничения смогут нанести большой ущерб ее бизнесу.

Недавно писали, что США запретили поставлять Китаю оборудование для производства чипов по топологии более совершенной, чем 14-нм. Этот технологический процесс китайские компании освоили только в 2021 году, а их услугами пользовались южнокорейские бренды, такие как Samsung Electronics и SK Hynix.

Сообщали также, что из-за санкций США экспорт чипов в РФ сократился на 90%. Россияне потеряли доступ к электронике, необходимой для производства оружия и военных самолетов.