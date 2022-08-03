Удар по Samsung: США запретили поставлять Китаю оборудование для производства чипов

Новые санкции касаются техпроцесса, который китайская компания SMIC освоила только в 2021 году.

США запретили продавать предприятиям из Китая оборудование для производства полупроводниковых микросхем по топологии более совершенной, чем 14-нанометров. Подробности о новых санкциях передает издание Business Korea.

Новые санкции США против Китая: почему именно полупроводники?

На фоне обострения международных отношений США расширили ограничения в отношении Китая, которые касаются полупроводниковой промышленности. Ранее запрет касался чипов, которые создаются по технологическим процессам современнее 10-нм, теперь же коснулся менее продвинутых 14-нм.

Стоит отметить, что по такой топологии можно производить практические любые чипы, кроме миниатюрных процессоров для смартфонов. В 2021 году китайская компания SMIC, крупнейший производитель микросхем в стране, начал массовое производство 14-нм плат. Некоторые источники утверждают, будто она уже освоила 7-нм технопроцесс.

Стои напомнить, что на прошлой неделе Конгресс США принял так называемый "Закон о чипах", которые запрещает инвестировать деньги в высокотехнологичные полупроводники и расширение заводов на территории Китая в течение 10 лет. Кроме того, Палата представителей одобрила выделение $52 млн на развитие полупроводниковой отрасли в Штатах, чтобы конкурировать с китайцами. Многие американские фирмы, такие как Intel и Global Foundries, поддержали законопроект, ведь другие страны субсидируют производителей микросхе.

Южная Корея потеряет деньги, но выберет США

Давление, которое США оказывает на развитие полупроводниковой промышленности в КНР сильно сказывается и на Южной Корее. Китай сильно зависит от южнокорейских чипов, которые используются для сборки готовых гаджетов, в то же время, китайский рынок обеспечивает корейцам значительную долю доходов.

К примеру 26,1% всех продаж Samsung Electronics за первый квартал 2022 года пришлись именно на Китай. Кроме того, в китайском Сиане у Samsung расположен завод, выпускающий около 40% всех модулей флэш-памяти NAND. Еще одна южнокорейская компания, SK Hynix, управляет заводом в Уси, который выпускает половину всей ее памяти-DRAM.

По информации Financial Times, Samsung Electronics и SK Hynix уже пересматривают свои инвестиции в Китай. Высокопоставленный корейский чиновник предполагает, что вскоре некоторые инвесторы Южной КОреи откажутся от вложений в полупроводниковую индустрию Китая в пользу США.

"Методы борьбы с Китаем ускорят переход корейских производителей чипов из Китая в США. Они переосмыслили свои стратегии из-за технологической войны между США и Китаем, и теперь они еще больше склоняются к США из-за геополитических рисков", — рассказал глава исследовательского отдела SK Securities в Сеуле и советник корейского правительства по политике в области полупроводников Ким Ен Ву.

Он уверен, что на фоне санкций крупные южнокорейские компании начнут строить больше заводов в Соединенных штатах, ведь для создания лучших микросхем необходимо американские технологии и оборудование. Белый дом использует экспортный контроль, проверку инвестиционных операций и поощрение иностранных компаний, чтобы увеличить собственное производство чипов и помешать Китаю, поэтому процесс перехода уже идет.

Около года назад Samsung Electronics решила построить завод в Техасе за $17 млрд, а в июне 2022 года председатель SK Group, материнской компании SK Hynix, Чей Тэ Вон провел онлайн-переговоры с президентом Джо Байденом и заявил, что будет инвестировать в разработку полупроводников и аккумуляторов для электромобилей в США на сумму $22 млрд. Среди прочего, на эти деньги должны построить новый завод для выпуска современных микросхем.

Источник из полупроводниковой отрасли Южной Кореи расказал Business Korea, что пока американские санкции в отношении Китая не сильно влияют на корейские компании, но если объем контроля США еще больше расширится, это может затруднить для них выполнение существующих производственных процессов и развитие новых. Некоторые аналитики считают, что жесткая политика Вашингтона в долгосрочной перспективе может сыграть даже на руку предприятиям из Южной Кореи.

"Разрыв в технологиях между Кореей и Китаем на рынке памяти по-прежнему велик, но Китай в последнее время увеличивает использование своей памяти в китайских смартфонах, и Apple также рассматривала возможность использования памяти китайских компаний", — объяснил фондовый аналитик Ким Ян Чжэ.

Ранее появилась информация, что Китай продает России электронику, которая помогает вести войну против Украины. Как выяснили журналисты, китайские компании в 2022 году удвоили поставки российским оборонным предприятиям чипов двойного назначения.