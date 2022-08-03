Удар по Samsung: США заборонили постачати Китаю обладнання для виробництва чипів

Нові санкції стосуються техпроцесу, який китайська компанія SMIC освоїла лише у 2021 році.

США заборонили продавати підприємствам з Китаю обладнання для виробництва напівпровідникових мікросхем з топологією досконалішою, ніж 14-нанометрів. Подробиці про нові санкції передає видання Business Korea.

Нові санкції США проти Китаю: чому саме напівпровідники?

На тлі загострення міжнародних відносин США розширили обмеження щодо Китаю щодо напівпровідникової промисловості. Раніше заборона стосувалася чипів, які створюються за технологічними процесами сучасніше 10-нм, тепер же торкнувся менш просунутих 14-нм.

Варто зазначити, що за такою топологією можна виробляти будь-які практичні чипи, крім мініатюрних процесорів для смартфонів. У 2021 році китайська компанія SMIC, найбільший виробник мікросхем у країні, розпочав масове виробництво 14-нм плат. Деякі джерела стверджують, що вона вже освоїла 7-нм технопроцес.

Минулого тижня Конгрес США ухвалив так званий "Закон про чипи", які забороняє інвестувати гроші у високотехнологічні напівпровідники та розширення заводів на території Китаю протягом 10 років. Крім того, Палата представників схвалила виділення $52 млн на розвиток напівпровідникової галузі у Штатах, щоби конкурувати з китайцями. Багато американських фірм, таких як Intel і Global Foundries, підтримали законопроєкт, адже інші країни субсидують виробників мікросхем.

Південна Корея втратить гроші, але обере США

Тиск, який надає США на розвиток напівпровідникової промисловості в КНР сильно позначається і на Південній Кореї. Китай сильно залежить від південнокорейських чипів, які використовуються для складання готових гаджетів, водночас китайський ринок забезпечує корейцям значну частку доходів.

Наприклад, 26,1% всіх продажів Samsung Electronics за перший квартал 2022 року припали саме на Китай. Крім того, в китайському Сіані Samsung розташований завод, що випускає близько 40% всіх модулів флешпам'яті NAND. Ще одна південнокорейська компанія, SK Hynix, управляє заводом в Уси, який випускає половину усієї її пам'яті-DRAM.

За інформацією Financial Times, Samsung Electronics та SK Hynix вже переглядають свої інвестиції до Китаю. Високопоставлений корейський чиновник припускає, що невдовзі деякі інвестори Південної Кореї відмовляться від вкладень у напівпровідникову індустрію Китаю на користь США.

"Методи боротьби з Китаєм прискорять перехід корейських виробників чипів з Китаю до США. Вони переосмислили свої стратегії через технологічну війну між США та Китаєм, і тепер вони ще більше схиляються до США через геополітичні ризики", — розповів глава дослідницького відділу SK Securities в Сеулі і радник корейського уряду з політики в області напівпровідників Кім Ен Ву.

Він упевнений, що на тлі санкцій великі південнокорейські компанії почнуть будувати більше заводів у Сполучених штатах, адже для створення найкращих мікросхем потрібні американські технології та обладнання. Білий дім використовує експортний контроль, перевірку інвестиційних операцій та заохочення іноземних компаній, щоб збільшити власне виробництво чипів та завадити Китаю, тому процес переходу вже триває.

Близько року тому Samsung Electronics вирішила побудувати завод у Техасі за $17 млрд, а в червні 2022 року голова SK Group, материнської компанії SK Hynix, Чей Те Вон провів онлайн-переговори з президентом Джо Байденом і заявив, що інвестуватиме у розробку напівпровідників та акумуляторів для електромобілів у США на суму $22 млрд. Серед іншого, на ці гроші мають збудувати новий завод для випуску сучасних мікросхем.

Джерело з напівпровідникової галузі Південної Кореї розповіло Business Korea, що поки американські санкції щодо Китаю не сильно впливають на корейські компанії, але якщо обсяг контролю США ще більше розшириться, це може ускладнити для них виконання існуючих виробничих процесів та розвиток нових. Деякі аналітики вважають, що жорстка політика Вашингтона у довгостроковій перспективі може зіграти навіть на руку підприємствам із Південної Кореї.

"Розрив у технологіях між Кореєю та Китаєм на ринку пам'яті, як і раніше, великий, але Китай останнім часом збільшує використання своєї пам'яті в китайських смартфонах, і Apple також розглядала можливість використання пам'яті китайських компаній", — пояснив фондовий аналітик Кім Ян Чже.

Раніше з'явилася інформація, що Китай продає Росії електроніку, яка допомагає вести війну проти України. Як з'ясували журналісти, китайські компанії у 2022 році подвоїли постачання російським оборонним підприємствам чипів подвійного призначення.