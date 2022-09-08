Україна отримає від США ще 1 млрд доларів допомоги, — Блінкен

Глава Держдепу США під час візиту оголосив про пакет допомоги на 2 млрд доларів, який піде не лише Україні, а й країнам, яким загрожує російська військова агресія.

Сполучені Штати нададуть Україні та 18 сусіднім із нею державам, зокрема членам НАТО, 2 млрд доларів допомоги. Київ із цієї суми отримає близько 1 млрд доларів, решту буде поділено між іншими країнами. Про це під час візиту до української столиці у четвер, 8 вересня, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає агентство Associated Press.

За словами голови Державного департаменту, в межах допомоги гроші будуть направлені державам, які потенційно схильні до ризику майбутньої російської агресії. Зокрема, 1 млрд доларів буде поділено між Албанією, Боснією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією.

Допомога буде спрямована на стримування та захист від загроз суверенітету та територіальній цілісності, повідомили у Держдепі. Фінансування йде додатково до пакету важкого озброєння, боєприпасів та бронетехніки на суму 675 мільйонів доларів для України, про який міністр оборони США Ллойд Остін оголосив раніше у четвер на конференції у німецькому Рамштайні.

Загалом допомога США Україні з початку року у четвер становила 15,2 млрд доларів.

Також, за даними журналістів, перед зустріччю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні у Києві Блінкен відвідав посольство США та дитячу лікарню "Охматдит". У вестибюлі лікарні Блінкен зустрівся із псом "Патроном", який допоміг українським військовим виявити понад 200 хв, залишених російськими військами.

Нагадаємо, сьогодні Блінкен здійснив неанонсований раніше візит до Києва.

Також Фокус писав, що отримають Збройні сили України у межах нового пакету військової допомоги від США.