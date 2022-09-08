Украина получит от США еще 1 млрд долларов помощи, — Блинкен

Глава Госдепа США во время визита объявил о пакете помощи на 2 млрд долларов, который пойдет не только Украине, но и странам, которым грозит российская военная агрессия.

Соединенные Штаты предоставят Украине и 18 соседним с ней государствам, в том числе членам НАТО, 2 млрд долларов помощи. Киев из этой суммы получит около 1 млрд долларов, остальное будет разделено между другими странами. Об этом в ходе визита в украинскую столицу в четверг, 8 сентября, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает агентство Associated Press.

По словам главы Государственного департамента, в рамках помощи деньги будут направлены государствам, которые потенциально подвержены риску будущей российской агрессии. В частности, 1 млрд долларов будет разделен между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.

Помощь будет направлена на сдерживание и защиты от угроз суверенитету и территориальной целостности, сообщили в Госдепе. Финансирование идет в дополнение к пакету тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники на сумму 675 миллионов долларов для Украины, о котором министр обороны США Ллойд Остин объявил ранее в четверг на конференции в немецком Рамштайне.

Всего помощь США Украине с начала года в четверг составила 15,2 млрд долларов.

Также, по данным журналистов, перед встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня в Киеве Блинкен посетил посольство США и детскую больницу "Охматдит". В вестибюле больницы Блинкен встретился с псом "Патроном", который помог украинским военным обнаружить более 200 мин, оставленных российскими войсками.

Напомним, сегодня Блинкен совершил неанонсированный ранее визит в Киев.

Также Фокус писал о том, что получат Вооруженные силы Украины в рамках нового пакета военной помощи от США.