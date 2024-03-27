Преемник JAS 39 Gripen: ВВС Швеции задумались над созданием истребителя будущего

Военные заказали компании Saab концептуальное исследование по созданию истребителя, который заменит Gripen. Однако эксперты сомневаются в целесообразности такого шага.

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Компания Saab получила заказ от шведского Управление материального обеспечения обороны (FMV) заказ на проведение концептуальных исследований, связанных с созданием будущего истребителя. Рассматриваются три пути, один из которых приведет к выбору преемника многоцелевого истребителя JAS-39E/F Gripen. Об этом сообщила пресс-служба шведской компании.

Речь идет о концептуальных исследованиях пилотируемых и беспилотных решений в системной перспективе, разработке технологий и демонстрацию результатов. При этом Saab будет тесно сотрудничать с FMV, вооруженными силами Швеции, Шведским агентством оборонных исследований, GKN Aerospace и другими промышленными партнерами.

Между тем обозреватели Defence 24 отметили, что шведские воздушные силы не особо остро нуждаются в преемнике Gripen. Дело в том, что в настоящее время 60 самолетов JAS-39 варианта C/D переоборудуются в версию E/F. Модернизированные машины в частности, будут оснащены радарами AESA. Кроме того самолеты версии E/F обладают большей дальностью полета и возможностями по несению оружия.

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"Эти машины, представляющие собой практически новый тип самолета с учетом масштабов изменений, только поступают на вооружение. И вместе с недавно заказанными самолетами раннего предупреждения и управления Saab GlobalEye являются весьма приемлемым решением в течение еще более 10 лет" — полагают эксперты.

Однако концептуальное исследование нового истребителя уже заказано и будет проведено в течение 2024-2025 годов. Более того генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон заявил, что его компания проведет соответствующие исследования и даже вложит средства, чтобы иметь возможность испытать связанные с этим новые технологии. При этом какие именно сферы будут затронуты в исследованиях и что будет представлять собой концепт нового истребителя пока не известно.

Напомним, Шведский производитель Saab показал предсерийный истребитель Gripen E для прохождения испытаний. Армия заказала версию самолетов, который смогут нести 16 авиабомб или до 4 противокорабельных ракет RBS 15.