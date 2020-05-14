Мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут на 20%, – Moody’s

На общем фоне лучше других себя чувствует только авторынок Китая

Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило свой прогноз мировых продаж автомобилей в 2020 году, поскольку серьезность глобальной рецессии становится все более очевидной. Согласно новому отчету, Moody’s Investors Service ожидает, что глобальные продажи автомобилей в 2020 году упадут на 20%, по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 14%.

"Глобальный рост продаж автомобилей в 2021 году, скорее всего, восстановится на 11,5%, хотя и с уменьшенной базы, в связи с ожиданиями роста ВВП стран G20 в следующем году на 4,8%", – сказал старший вице-президент Moody’s Фальк Фрей.

В Европе продажи автомобилей в 2020 году упадут на 30%, по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 21%. Продажи в США упадут на 25% в 2020 году, в сравнении с предыдущим прогнозом падения на 15%.

Китай является единственным крупным автомобильным рынком, для которого агентство не изменило прогноз продаж на 2020 год. Продажи автомобилей в Китае сократятся на 10% в этом году на фоне признаков того, что спрос начинает возвращаться к нормальному уровню после резкого снижения в первом квартале.

В апреле в Китае было продано 2,07 млн автомобилей. Как отмечает Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM), это больше на 4,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и первый рост продаж с июня 2018 года. Этому способствовал рекордный рост продаж коммерческих автомобилей. В апреле их было продано 500 тысяч, что на 32% больше в годовом измерении.

При этом доля автомобилей китайского производства на рынке КНР продолжает сокращаться, и сейчас она составляет 34,6%, что является наименьшим показателем с июля 2014 года.

В феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса продажи автомобилей в Китае рухнули на 79%, в марте падение было на 43%.

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