Коронавирус в Швейцарии: запрещены массовые мероприятия, отменен Женевский автосалон
2020-02-28 15:05:40
В стране подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом
Юбилейный 90-й Женевский автосалон, который должен был открыться для прессы уже 2 марта, отменен. Об этом сообщается на официальном сайте.
Причиной стало решение правительства страны запретить проведение публичных мероприятий с присутствием более 1000 человек в одном месте. Запрет введен до 15 марта и, возможно, будет продлен. Правительство подчеркнуло, что при проведении мероприятий с числом участников менее 1000 человек "организаторы должны проводить оценку риска во взаимодействии с компетентными властями кантонов".
На утро 28 февраля в Швейцарии было подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, сообщил swissinfo.ch. О первом подтвержденном случае стало известно 25 февраля.
Данный запрет – первый случай применения на практике федерального закона об эпидемиях и первый общенациональный запрет крупномасштабных публичных мероприятий в истории Швейцарии.
Отменены также лыжный марафон в Энгадине и карнавалы в кантоне Тичино, граничащем с Италией. В Тичино хоккейные матчи будут проходить без болельщиков, а игры Швейцарской футбольной Лиги (SFL) перенесут.
Отменен Базельский карнавал.
Международная выставка изобретений в Женеве, запланированная на конец марта, отложена на шесть месяцев.
Отменена международная выставка часов Watches & Wonders Geneva (ранее известная под аббревиатурой SIHH).
Католическая церковь перенесла торжественное богослужение, запланированное на 29 февраля в соборе Святого Петра в Женеве. Месса должна была стать историческим событием, поскольку ее готовились провести впервые за 500 лет. Собор вмещает 1200 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает лук, сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса.
- 25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.
- 26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.
- Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.