Знакомый незнакомец: Proton показал недорогой семейный кроссовер с начинкой от Volvo (фото)

Proton X90 — 4,8-метровый кроссовер с тремя рядами сидений и богатой комплектацией. Модель оснащена 1,5-литровым 190-сильным турбомотором от Volvo.

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В Малайзии презентовали новый Proton X90. Флагманский кроссовер марки поступит в продажу с апреля. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Кроссовер отличается мускулистым дизайном

Кроссовер Proton X90 выглядит знакомо, ведь он является клоном Geely Haoyue. В этом нет ничего странного, так как китайский концерн выкупил Proton несколько лет назад. В линейке малазийской марки уже есть несколько перелицованных Geely.

Новый Proton X90 достигает 4825 мм в длину при колесной базе в 2815 мм. У кроссовера мускулистый дизайн с расширенными крыльями, а от собрата Geely он отличается только новой решеткой радиатора, измененными фарами и фонарями.

Показания приборов выведены на дисплей

В салоне Proton X90 несколько изменен декор. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Модель предложат в версиях на 6 и 7 мест.

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Базовое оснащение Proton X90 2023 включает климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида. Самая дорогая версия получила панорамную крышу, датчики света и дождя, электропривод передних кресел и двери багажника, камеры 360-градусного обзора, подогрев и вентиляцию сидений первого и второго ряда.

Модель предложат в версиях на 6 и 7 мест

Малазийский кроссовер Proton X90 оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором Volvo на 190 л. с., дополненным 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями (также Volvo), а привод у авто только передний.

Ранее Фокус сообщал, что в Малайзии разработали недорогого конкурента Tesla Model Y. Электрокроссовер предложат не только с батареей, но и с водородными топливными ячейками.

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