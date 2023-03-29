Знайомий незнайомець: Proton показав недорогий сімейний кросовер із начинкою від Volvo (фото)

Proton X90 — 4,8-метровий кросовер з трьома рядами сидінь та багатою комплектацією. Модель оснащена 1,5-літровим 190-сильним турбомотором Volvo.

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У Малайзії презентували новий Proton X90. Флагманський кросовер марки надійде у продаж із квітня. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Кросовер вирізняється мускулистим дизайном

Кросовер Proton X90 виглядає знайомо, адже він є клоном Geely Haoyue. У цьому немає нічого дивного, оскільки китайський концерн викупив Proton кілька років тому. У лінійці малайзійської марки вже є кілька перелицьованих Geely.

Новий Proton X90 досягає 4 825 мм у довжину при колісній базі 2 815 мм. У кросовера мускулистий дизайн з розширеними крилами, а від побратима Geely він вирізняється тільки новою радіаторною решіткою, зміненими фарами і ліхтарями.

Показ приладів виведено на дисплей

У салоні Proton X90 дещо змінено декор. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей. Модель запропонують у версіях на 6 та 7 місць.

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Базове оснащення Proton X90 2023 включає клімат-контроль, круїз-контроль та камеру заднього виду. Найдорожча версія отримала панорамний дах, датчики світла та дощу, електропривод передніх крісел та двері багажника, камери 360-градусного огляду, підігрів та вентиляцію сидінь першого та другого рядів.

Модель запропонують у версіях на 6 та 7 місць

Малайзійський кросовер Proton X90 обладнаний 1,5-літровим трициліндровим турбомотором Volvo на 190 к. с., доповненим 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована КПП із двома зчепленнями (також Volvo), а привід в авто лише передній.

Раніше Фокус повідомляв, що в Малайзії розробили недорогого конкурента Tesla Model Y. Електрокросовер запропонують не лише з батареєю, а й із водневими паливними елементами.

Також ми писали, що Geely готують недорогий компактний кросовер за ціною Duster.