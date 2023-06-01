В Украину привезли недорогие коммерческие электромобили от General Motors (фото)

Грузовые электромобили Wuling G100P предложены в нескольких вариантах кузова. Они развивают 90 км/ч и могут проехать от 250 до 300 км без подзарядки.

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В Украине появились электромобили Wuling G100P. Коммерческие модели показали в Киеве на выставке Com Auto Trans. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Электромобиль получил 82-сильный мотор Фото: autocentre.ua

Бренд Wuling создан концернами General Motors и SAIC. У него очень широкая электрическая линейка, а самой известной моделью является бюджетный легковой электрокар Wuling HongGuang Mini EV.

Модель предложена в нескольких версиях Фото: autocentre.ua

Электромобиль Wuling G100P – недорогая коммерческая модель стоимостью от 1 035 000 гривен. У авто сдержанный граненый дизайн. В Украину привезли фургон, бортовой грузовик и рефрижератор.

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Электромотор мощностью 82 л. с. (60 кВт) позволяет Wuling G100P развивать скорость до 90 км/ч. Электрокар довольно легкий – даже рефрижератор весит 1670 кг.

Запас хода электромобиля составляет 250-300 км Фото: autocentre.ua

Литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею для Wuling G100P поставляет CATL. Ее емкость – 42 кВт∙ч, а запас хода составляет от 245 до 300 км, в зависимости от версии. Разработчики утверждают, что ресурс батареи составляет 15 лет.

Ранее Фокус сообщал, что на выставке Com Auto Trans показали украинский коммерческий электромобиль "Карпаты". Его готовятся выпускать в городе Стрый.

Также мы писали, что на этой выставке презентовали новый электромобиль ЛуАЗ.