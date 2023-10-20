Китайцы представили стильный электромобиль с дверями как у Lamborghini (фото)

Dongfeng eπ 007 станет более дешевым конкурентом Tesla Model S. Электромобиль получит богатое оснащение, 544-сильную установку и поддержку быстрой зарядки.

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Линейку электромобилей Dongfeng пополнит седан eπ 007. Новинка получит стильный дизайн, необычные передние двери и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Dongfeng eπ 007 расположена раздельная оптика. Также новинка отличается необычными передними дверями, которые открываются вверх, как у некоторых моделей Lamborghini.

Передние двери открываются вверх Фото: Dongfeng

Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок. На бампере есть массивный диффузор.

Сзади разместили узкие фонари Фото: Dongfeng

Габариты Dongfeng eπ 007:

длина — 4880 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 2915 мм.

На выбор будет доступно несколько версий седана. Они отличаются оформлением колесных дисков, а также наличием камер и лидара.

В интерьере установлен большой дисплей информационно-развлекательной системы и компактная цифровая панель приборов. Помимо этого новинка получит плоский руль.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: sina

Dongfeng eπ 007 будет доступен с несколькими силовыми установками на выбор. Базовая модификация оснащена одним электромотором мощностью 218 или 272 л.с. Топовая версия предлагает два электромотора суммарной мощностью 544 л.с.

Электромобиль получить аккумуляторную батарею с поддержкой быстрой зарядки. Пополнить запас аккумулятора с 30% до 80% можно будет всего за 26 минут.

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Премьера новинки состоится уже 6 ноября. Стоимость и характеристики модели станут известны позже.

Ранее Фокус писал, что китайский бренд Dongfeng показал футуристичный четырехдверный кабриолет Aeolus eπ01.