Volkswagen Caddy получил оригинальный вариант с "умными" креслами (фото)
Новый Volkswagen Caddy Flexible получил оригинальные трансформируемые задние кресла, которые позволяют быстро превратить минивэн в грузовой фургон.
Линейку Volkswagen Caddy 2024 пополнила новая грузопассажирская версия Flexible. Авто поступает в продажу в ЕС по цене от 27 720 евро. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.
На первый взгляд, это обычный Volkswagen Caddy. Основная "фишка" скрывается внутри — это многофункциональные сиденья второго ряда.Важно
Задние кресла можно сдвинуть вперед и поднять их подушку. Таким образом они становятся перегородкой, которая отделяет водителя и переднего пассажира от грузового отсека. Таким образом, Volkswagen Caddy Flexible легко превращается в грузовой фургон.
Модель предлагают в стандартной и удлиненной версиях: объем грузового отсека составляет 2500 и 3100 л, соответственно. Комплектация включает цифровой щиток приборов, круиз-контроль, парктроник, систему контроля усталости водителя.
Новый Volkswagen Caddy предлагается с 1,5-литровым 115-сильным бензиновым турбомотором, 2,0-литровыми турбодизелями на 102 и 122 л. с., а также со 150-сильной плагин-гибридной установкой, которая позволяет преодолевать 122 км на электротяге.
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