Volkswagen Caddy получил оригинальный вариант с "умными" креслами (фото)

Новый Volkswagen Caddy Flexible получил оригинальные трансформируемые задние кресла, которые позволяют быстро превратить минивэн в грузовой фургон.

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Линейку Volkswagen Caddy 2024 пополнила новая грузопассажирская версия Flexible. Авто поступает в продажу в ЕС по цене от 27 720 евро. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Задние кресла поднимаются и отделяют водителя от грузового отсека Фото: Volkswagen

На первый взгляд, это обычный Volkswagen Caddy. Основная "фишка" скрывается внутри — это многофункциональные сиденья второго ряда.

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Задние кресла можно сдвинуть вперед и поднять их подушку. Таким образом они становятся перегородкой, которая отделяет водителя и переднего пассажира от грузового отсека. Таким образом, Volkswagen Caddy Flexible легко превращается в грузовой фургон.

Объем грузового отсека составляет 2500-3100 л Фото: Volkswagen

Модель предлагают в стандартной и удлиненной версиях: объем грузового отсека составляет 2500 и 3100 л, соответственно. Комплектация включает цифровой щиток приборов, круиз-контроль, парктроник, систему контроля усталости водителя.

Volkswagen Caddy Flexible предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Caddy предлагается с 1,5-литровым 115-сильным бензиновым турбомотором, 2,0-литровыми турбодизелями на 102 и 122 л. с., а также со 150-сильной плагин-гибридной установкой, которая позволяет преодолевать 122 км на электротяге.

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