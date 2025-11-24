Украинцы превратили старую "Волгу" в культовое авто из фильма "Форсаж" (фото)

В Украине появилась копия Dodge Charger 1968 года. Знаменитый спорткар воссоздали на базе старой "Волги".

Клон Dodge Charger 60-х годов создали мастера из Днепра. Об оригинальном проекте рассказали на сайте "ТопЖир".

В основе авто лежит ГАЗ-24-10 "Волга" Фото: auto.ria.com

За основу для копии Dodge Charger взяли старый седан ГАЗ-24-10 "Волга" 1987 года. Для него изготовили совершенно новый кузов, который в точности воспроизводит дизайн знаменитого спортивного авто.

Клон Dodge Charger имеет вытянутый силуэт с длинными капотом и багажником. Он окрашен в черный матовый цвет — как у знаменитого авто Доминика Торетто из фильма "Форсаж".

Клон Dodge Charger оснащен 4,2-литровым V8 Фото: auto.ria.com

В салоне "Волги" заменили сиденья. Под капотом установили двигатель V8, как и в американском автомобиле.

4,2-литровую восьмерку позаимствовали у ГАЗ-53, но его характеристики не раскрывают. Существовали версии мотора на 115 и 125 л. с. В паре с ним работает механическая КПП. Также установили передние дисковые тормоза от "Газели".

В салоне заменили спортивные кресла Фото: auto.ria.com

Проект еще не завершен — копии Dodge Charger не хватает решетки радиатора, декора и ряда других деталей. Недавно оригинальный автомобиль продавали за $5000.

