Культовое американское авто 1930-х простояло более полувека в гараже (видео)

Фургон Ford V8 Sedan Delivery — довольно редкая коммерческая модель 1930-х годов. Автомобиль оснащен 85-сильной восьмеркой и способен развить 135 км/ч.

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Этот Ford V8 Sedan Delivery (именно такое полное название модели) был обнаружен в городе Ричмонд. Он был частью автоколлекции и не эксплуатировался с 1973 года.

Фургон Ford хранили в отапливаемом гараже и перекрасили в свое время, поэтому он в довольно неплохом состоянии. На кузове нет ржавчины, да и салон комплектный. К тому же в гараже есть немало запчастей для авто, поэтому восстановить его нетрудно.

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Как ни странно, коммерческие Ford V8 Sedan Delivery — настоящий раритет. Из примерно миллиона выпущенных Ford V8 1934 года только 9021 были фургонами.

Фургон Ford довольно неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Под капотом автомобиля установлен 3,6-литровый V8 мощностью 85 л. с. С 3-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составляет 135 км/ч, то есть этот фургон был достаточно быстрым для своего времени. Грузоподъемность авто составляет 500 кг.

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