Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В заброшенном имении на опушке леса обнаружена коллекция редких ретро-авто (видео)

Chevrolet Impala, коллекция авто, ретро авто, ретро авто
Фото: скриншот / YouTube | Chevrolet Impala 1963 года

В коллекции преобладают американские автомобили 60-х годов. Среди них — культовые Chevrolet Camaro и Impala, роскошный Mercury и раритетный Pontiac.

Related video

В США нашли заброшенную коллекцию старинных авто. Более десятка автомобилей ржавеют на территории заброшенного поместья на опушке леса. О них рассказали в видео на Youtube-канале Brandon Abandoned.

Mercury Cougar, коллекция авто, ретро авто Fullscreen
Mercury Cougar 1967 года
Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собраны разнообразные модели 60-80-х годов прошлого века. Поскольку автомобили уже не одно десятилетие находятся на улице, то их состояние оставляет желать лучшего — они покрыты слоем пыли и грязи, а местами заржавели.

Подавляющее большинство машин — от американских брендов. Исключение составляют лишь три немецких Volkswagen Beetle, а также японский Nissan/Datsun 240Z.

Важно
На аукцион выставили заброшенную коллекцию культовых американских спорткаров (фото, видео)
На аукцион выставили заброшенную коллекцию культовых американских спорткаров (фото, видео)

На видео можно заметить сразу две Chevrolet Impala третьего поколения — 1963 и 1965 года. Также идентифицирован редкий кабриолет Pontiac Parisiene 1966 года для канадского рынка и купе Mercury Cougar 1967 года, которое было роскошным собратом Ford Mustang.

Chevrolet Camaro 1967, коллекция авто, ретро авто, ретро авто Fullscreen
Chevrolet Camaro 1967 года
Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, хранятся Chevrolet Camaro 1967 и 1982 года. А еще на территории поместья собрано несколько классических американских пикапов.

Кстати, недавно заброшенную коллекцию старинных автомобилей обнаружили и в Украине.

Также Фокус рассказывал о брошенном американском спорткаре за $350 000.