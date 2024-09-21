В заброшенном имении на опушке леса обнаружена коллекция редких ретро-авто (видео)

В коллекции преобладают американские автомобили 60-х годов. Среди них — культовые Chevrolet Camaro и Impala, роскошный Mercury и раритетный Pontiac.

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В США нашли заброшенную коллекцию старинных авто. Более десятка автомобилей ржавеют на территории заброшенного поместья на опушке леса. О них рассказали в видео на Youtube-канале Brandon Abandoned.

Mercury Cougar 1967 года Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собраны разнообразные модели 60-80-х годов прошлого века. Поскольку автомобили уже не одно десятилетие находятся на улице, то их состояние оставляет желать лучшего — они покрыты слоем пыли и грязи, а местами заржавели.

Подавляющее большинство машин — от американских брендов. Исключение составляют лишь три немецких Volkswagen Beetle, а также японский Nissan/Datsun 240Z.

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На аукцион выставили заброшенную коллекцию культовых американских спорткаров (фото, видео)

На видео можно заметить сразу две Chevrolet Impala третьего поколения — 1963 и 1965 года. Также идентифицирован редкий кабриолет Pontiac Parisiene 1966 года для канадского рынка и купе Mercury Cougar 1967 года, которое было роскошным собратом Ford Mustang.

Chevrolet Camaro 1967 года Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, хранятся Chevrolet Camaro 1967 и 1982 года. А еще на территории поместья собрано несколько классических американских пикапов.

Кстати, недавно заброшенную коллекцию старинных автомобилей обнаружили и в Украине.

Также Фокус рассказывал о брошенном американском спорткаре за $350 000.