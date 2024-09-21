У покинутому маєтку на узліссі виявлено колекцію рідкісних ретроавто (відео)

У колекції переважають американські автомобілі 60-х років. Серед них — культові Chevrolet Camaro та Impala, розкішний Mercury та раритетний Pontiac.

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У США знайшли занедбану колекцію старовинних авто. Понад десяток автомобілів іржавіють на території покинутого маєтку на узліссі. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Brandon Abandoned.

Mercury Cougar 1967 року Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрані різноманітні моделі 60-80-х років минулого століття. Оскільки автомобілі вже не одне десятиріччя перебувають надворі, то їх стан залишає бажати кращого – вони покриті шаром пилу та бруду, а місцями заіржавіли.

Переважна більшість машин – від американських брендів. Виняток становлять лише три німецьких Volkswagen Beetle, а також японський Nissan/Datsun 240Z.

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На аукціон виставили занедбану колекцію культових американських спорткарів (фото, відео)

На відео можна помітити одразу дві Chevrolet Impala третього покоління – 1963 і 1965 року. Також ідентифіковано рідкісний кабріолет Pontiac Parisiene 1966 року для канадського ринку та купе Mercury Cougar 1967 року, яке було розкішним побратимом Ford Mustang.

Chevrolet Camaro 1967 року Фото: скриншот / YouTube

Крім того, зберігаються Chevrolet Camaro 1967 і 1982 року. А ще на території маєтку зібрано кілька класичних американських пікапів.

До речі, нещодавно занедбану колекцію старовинних автомобілів виявили і в Україні.

Також Фокус розповідав про покинутий американський спорткар за $350 000.