У покинутому маєтку на узліссі виявлено колекцію рідкісних ретроавто (відео)
У колекції переважають американські автомобілі 60-х років. Серед них — культові Chevrolet Camaro та Impala, розкішний Mercury та раритетний Pontiac.
У США знайшли занедбану колекцію старовинних авто. Понад десяток автомобілів іржавіють на території покинутого маєтку на узліссі. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Brandon Abandoned.
У колекції зібрані різноманітні моделі 60-80-х років минулого століття. Оскільки автомобілі вже не одне десятиріччя перебувають надворі, то їх стан залишає бажати кращого – вони покриті шаром пилу та бруду, а місцями заіржавіли.
Переважна більшість машин – від американських брендів. Виняток становлять лише три німецьких Volkswagen Beetle, а також японський Nissan/Datsun 240Z.Важливо
На відео можна помітити одразу дві Chevrolet Impala третього покоління – 1963 і 1965 року. Також ідентифіковано рідкісний кабріолет Pontiac Parisiene 1966 року для канадського ринку та купе Mercury Cougar 1967 року, яке було розкішним побратимом Ford Mustang.
Крім того, зберігаються Chevrolet Camaro 1967 і 1982 року. А ще на території маєтку зібрано кілька класичних американських пікапів.
До речі, нещодавно занедбану колекцію старовинних автомобілів виявили і в Україні.
Також Фокус розповідав про покинутий американський спорткар за $350 000.