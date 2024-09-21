Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

У покинутому маєтку на узліссі виявлено колекцію рідкісних ретроавто (відео)

Chevrolet Impala, колекція авто, ретро авто
Фото: скриншот / YouTube | Chevrolet Impala 1963 року

У колекції переважають американські автомобілі 60-х років. Серед них — культові Chevrolet Camaro та Impala, розкішний Mercury та раритетний Pontiac.

Related video

У США знайшли занедбану колекцію старовинних авто. Понад десяток автомобілів іржавіють на території покинутого маєтку на узліссі. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Brandon Abandoned.

Mercury Cougar, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Mercury Cougar 1967 року
Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрані різноманітні моделі 60-80-х років минулого століття. Оскільки автомобілі вже не одне десятиріччя перебувають надворі, то їх стан залишає бажати кращого – вони покриті шаром пилу та бруду, а місцями заіржавіли.

Переважна більшість машин – від американських брендів. Виняток становлять лише три німецьких Volkswagen Beetle, а також японський Nissan/Datsun 240Z.

Важливо
На аукціон виставили занедбану колекцію культових американських спорткарів (фото, відео)
На аукціон виставили занедбану колекцію культових американських спорткарів (фото, відео)

На відео можна помітити одразу дві Chevrolet Impala третього покоління – 1963 і 1965 року. Також ідентифіковано рідкісний кабріолет Pontiac Parisiene 1966 року для канадського ринку та купе Mercury Cougar 1967 року, яке було розкішним побратимом Ford Mustang.

Chevrolet Camaro 1967, колекція авто, ретро авто Fullscreen
Chevrolet Camaro 1967 року
Фото: скриншот / YouTube

Крім того, зберігаються Chevrolet Camaro 1967 і 1982 року. А ще на території маєтку зібрано кілька класичних американських пікапів.

До речі, нещодавно занедбану колекцію старовинних автомобілів виявили і в Україні.

Також Фокус розповідав про покинутий американський спорткар за $350 000.