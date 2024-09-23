Культове американське авто 1930-х простояло понад пів століття у гаражі (відео)
Фургон Ford V8 Sedan Delivery — доволі рідкісна комерційна модель 1930-х років. Автомобіль оснащений 85-сильною вісімкою і здатен розвинути 135 км/год.
У США виявили покинутий фургон Ford V8 1934 року. Вінтажне авто не виїжджало на дорогий понад пів століття. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі IronTrap Garage.
Цей Ford V8 Sedan Delivery (саме така повна назва моделі) виявили у місті Річмонд. Він був частиною автоколекції і не експлуатувався із 1973 року.
Фургон Ford зберігали в опалюваному гаражі і перефарбували свого часу, тому він у досить непоганому стані. На кузові немає іржі, та й салон комплектний. До того ж у гаражі є чимало запчастин для авто, тому відновити його неважко.Важливо
Як не дивно, комерційні Ford V8 Sedan Delivery — справжній раритет. Із приблизно мільйона випущених Ford V8 1934 року лише 9021 були фургонами.
Під капотом автомобіля встановлено 3,6-літровий V8 потужністю 85 к. с. Із 3-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість становить 135 км/год, тобто цей фургон був досить швидким для свого часу. Вантажопідйомність авто складає 500 кг.
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