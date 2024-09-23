Культове американське авто 1930-х простояло понад пів століття у гаражі (відео)

Фургон Ford V8 Sedan Delivery — доволі рідкісна комерційна модель 1930-х років. Автомобіль оснащений 85-сильною вісімкою і здатен розвинути 135 км/год.

Related video

У США виявили покинутий фургон Ford V8 1934 року. Вінтажне авто не виїжджало на дорогий понад пів століття. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі IronTrap Garage.

Цей Ford V8 Sedan Delivery (саме така повна назва моделі) виявили у місті Річмонд. Він був частиною автоколекції і не експлуатувався із 1973 року.

Фургон Ford зберігали в опалюваному гаражі і перефарбували свого часу, тому він у досить непоганому стані. На кузові немає іржі, та й салон комплектний. До того ж у гаражі є чимало запчастин для авто, тому відновити його неважко.

Важливо

Занедбані раритети: в Україні виявили колекцію вінтажних Mercedes та Cadillac (відео)

Як не дивно, комерційні Ford V8 Sedan Delivery — справжній раритет. Із приблизно мільйона випущених Ford V8 1934 року лише 9021 були фургонами.

Фургон Ford досить непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Під капотом автомобіля встановлено 3,6-літровий V8 потужністю 85 к. с. Із 3-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість становить 135 км/год, тобто цей фургон був досить швидким для свого часу. Вантажопідйомність авто складає 500 кг.

Раніше Фокус розповідав, що в покинутому маєтку виявили колекцію старовинних автомобілів.

Також ми писали, що в старому гаражі знайшли культовий американський спорткар 70-х.