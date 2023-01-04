Спорткар Porsche 911 впервые получит гибридную версию

Porsche 911 станет последней моделью бренда, которая сохранит ДВС. В 2030 году компания планирует полностью перейти на производство электромобилей.

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Porsche планирует расширить модельный ряд спорткара 911 новой гибридной версией. Для ее создания используют технологии, которые применялись на болидах компании в Ле-Мане. Об этом глава бренда Оливер Блюме рассказал в интервью Car Magazine.

К 2030 году Porsche планирует создать больше полностью электрических моделей. Пока легендарный спорткар не станет электромобилем, но в ближайшие несколько лет у него впервые может появиться гибридная версия.

Оливер Блюме поделился, что гибридный Porsche 911 будет мощнее, чем стандартный спорткар. Также это позволит сократить вредные выбросы и снизить расход топлива.

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Новая модификация не будет Plug-in гибридом. Это добавило бы спорткару слишком много веса. Вместо этого Porsche 911 сделают самозаряжемым гибридом.

Porsche уже тестируют гибрид 911 на гоночном треке. Шпионам удалось сделать несколько снимков, на которых видны измененный кузов и выхлопные патрубки.

[ + – ] Гибридная версия Porsche 911 может получить название GTS Hybrid Фото: Motor1.com

Оливер Блюм заявил, что Porsche 911 будет оснащаться ДВС столько, сколько это позволят экологические нормы. Это будет последняя модель бренда, которая станет полностью электрической.

Ранее Фокус рассказал, что на автошоу в Лос-Анджелесе дебютировал новый Porsche 911 Dakar.