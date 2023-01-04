Спорткар Porsche 911 вперше отримає гібридну версію

Porsche 911 стане останньою моделлю бренду, яка збереже ДВЗ. У 2030 році компанія планує повністю перейти на виробництво електромобілів.

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Porsche планує розширити модельний ряд спорткара 911 новою гібридною версією. Для її створення використовують технології, які застосовувалися на болідах компанії у Ле-Мані. Про це голова бренду Олівер Блюме розповів в інтерв'ю Car Magazine.

До 2030 року Porsche планує створити більше повністю електричних моделей. Поки легендарний спорткар не стане електромобілем, але в найближчі кілька років у нього вперше може з'явитися гібридна версія.

Олівер Блюме поділився, що гібридний Porsche 911 буде потужнішим, ніж стандартний спорткар. Також це дозволить скоротити шкідливі викиди та знизити витрату палива.

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Нова модифікація не буде Plug-in гібридом. Це додало б спорткару надто багато ваги. Натомість Porsche 911 зроблять самозарядним гібридом.

Porsche вже тестують гібрид 911 на гоночному треку. Шпигунам вдалося зробити кілька знімків, на яких видно змінений кузов і вихлопні патрубки.

[ + – ] Гібридна версія Porsche 911 може отримати назву GTS Hybrid Фото: Motor1.com

Олівер Блюм заявив, що Porsche 911 оснащуватиметься ДВЗ стільки, скільки це дозволять екологічні норми. Це буде остання модель бренду, яка стане повністю електричною.

Раніше Фокус розповів, що на автошоу в Лос-Анджелесі дебютував новий Porsche 911 Dakar.