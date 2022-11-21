Начинка от Porsche и 600 сил: рассекречен новый электрокроссовер Audi (фото)

Электрический кроссовер Audi Q6 e-tron построят на платформе нового Porsche Macan. Самая "дальнобойная" версия модели сможет проехать свыше 600 км без подзарядки.

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Опубликованы первые рендеры Audi Q6 e-tron. Спортивный электрокроссовер появится в 2023 либо 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Электрокроссовер построят на базе нового Porsche Macan Фото: carscoops.com

Рендеры созданы на основе шпионских фото Audi Q6 e-tron – электрокар ранее сняли во время тестов. Судя по рендерам и снимкам, дизайн будет выполнен в фирменном стиле немецкой марки.

В частности, пластиковая заглушка спереди имитирует решетку радиатора Audi, а с ней сочетаются раскосые диодные фары. Крылья кроссовера слегка расширены.

[ + – ] Кроссовер сфотографировали во время тестов Фото: carscoops.com

На фото салона можно заметить виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей. Также обращает на себя внимание нестандартный четырехспицевый руль.

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В электрической линейке марки новая модель займет нишу между Audi Q4 e-tron и Q8 e-tron. Известно, что кроссовер построят на платформе РРЕ, которую также будет использовать электромобиль Porsche Macan.

[ + – ] В салоне обращает на себя внимание огромный сенсорный дисплей Фото: carscoops.com

Новый Macan, скорее всего, поделится с Audi Q6 e-tron и силовой установкой. Топовый полноприводной вариант получит два мотора общей мощностью 600 л. с., а его запас хода превысит 500 км. Также в планах – 476-сильная версия с запасом хода свыше 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что руководство Audi считает, что марке грозит закрытие. Единственным шансом остаться на плаву является переход на выпуск электромобилей.