Начинка от Porsche и 600 сил: рассекречен новый электрокроссовер Audi (фото)
Электрический кроссовер Audi Q6 e-tron построят на платформе нового Porsche Macan. Самая "дальнобойная" версия модели сможет проехать свыше 600 км без подзарядки.
Опубликованы первые рендеры Audi Q6 e-tron. Спортивный электрокроссовер появится в 2023 либо 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Рендеры созданы на основе шпионских фото Audi Q6 e-tron – электрокар ранее сняли во время тестов. Судя по рендерам и снимкам, дизайн будет выполнен в фирменном стиле немецкой марки.
В частности, пластиковая заглушка спереди имитирует решетку радиатора Audi, а с ней сочетаются раскосые диодные фары. Крылья кроссовера слегка расширены.
На фото салона можно заметить виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей. Также обращает на себя внимание нестандартный четырехспицевый руль.Важно
В электрической линейке марки новая модель займет нишу между Audi Q4 e-tron и Q8 e-tron. Известно, что кроссовер построят на платформе РРЕ, которую также будет использовать электромобиль Porsche Macan.
Новый Macan, скорее всего, поделится с Audi Q6 e-tron и силовой установкой. Топовый полноприводной вариант получит два мотора общей мощностью 600 л. с., а его запас хода превысит 500 км. Также в планах – 476-сильная версия с запасом хода свыше 600 км.
Ранее Фокус сообщал, что руководство Audi считает, что марке грозит закрытие. Единственным шансом остаться на плаву является переход на выпуск электромобилей.