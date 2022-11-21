Начинка від Porsche і 600 сил: розсекречено новий електрокросовер Audi (фото)

Електричний кросовер Audi Q6 e-tron збудують на платформі нового Porsche Macan. Найбільш "далекобійна" версія моделі зможе проїхати понад 600 км без підзарядки.

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Опубліковано перші рендери Audi Q6 e-tron. Спортивний електрокросовер з'явиться у 2023 чи 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Електрокросовер збудують на базі нового Porsche Macan Фото: carscoops.com

Рендери створені на основі шпигунських фото Audi Q6 e-tron — електрокар раніше зняли під час тестів. Судячи з рендерів і знімків, дизайн буде виконаний у фірмовому стилі німецької марки.

Зокрема, пластикова заглушка спереду імітує решітку радіатора Audi, а з нею поєднуються розкосі діодні фари. Крила кросовера трохи розширені.

[ + – ] Кросовер сфотографували під час тестів Фото: carscoops.com

На фото салону можна побачити віртуальну панель приладів і великий сенсорний екран. Також привертає увагу нестандартне чотириспицеве кермо.

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В електричній лінійці марки нова модель займе нішу між Audi Q4 e-tron та Q8 e-tron. Відомо, що кросовер збудують на платформі РРЕ, яку також використовуватиме електромобіль Porsche Macan.

[ + – ] У салоні привертає увагу величезний сенсорний дисплей Фото: carscoops.com

Новий Macan, швидше за все, поділиться з Audi Q6 e-tron і силовою установкою. Топовий повнопривідний варіант отримає два мотори загальною потужністю 600 к. с., яке запас ходу перевищить 500 км. Також у планах — 476-сильна версія із запасом ходу понад 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Audi вважає, що марці загрожує закриття. Єдиним шансом залишитись на плаву є перехід на випуск електромобілів.