Porsche Macan обновили: топ-версии Turbo больше нет (видео)

Все модификации Porsche Macan прибавили в мощности, базовая комплектация обрела несколько важных систем. Уже объявлены украинские цены.

Второй рестайлинг за последние семь лет — это нетипичная история для Porsche. Но Macan не спешат снимать с конвейера, он отлично продается. Флагманским рынком многие годы является Китай. Пока готовится следующая генерация, которая станет полностью электрической, кроссовер доработали. Так, Porsche Macan 2022 модельного года получил свежий обвес, новые варианты колесных дисков, причем уже "в базе" — 19 дюймовые колеса.

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Важно, что адаптивный головной свет есть в базовой комплектации, как и фирменный хронометр вверху торпедо. В салоне существенно изменился: трансмиссионный тоннель, рычаг КПП уменьшились, а россыпь аналоговых кнопок по бокам кулисы трансмиссии заменила сенсорная панель. Удивительно, но то, что обычно меняют при рестайлинге — мультимедиа — осталось прежним. В центре передней панели — 10, 9-дюймовый сенсорный дисплей.

Гамму моторов серьезно пересмотрели. Так, начальная версия оснащается прежним 2,0-литровым бензиновым турбомотором, но отдача теперь составляет 265 л.с. и 400 Нм вместо прежних 252 л.с. и 370 Нм. Разгонная динамика от 0 до 100 км/ч уменьшилась с 6,7 до 6,2 секунды.

Под капотом Macan S прописался новый V6 объемом 2,9 литра на 380 л.с. и 520 Нм. Разгон от ноля до первой "сотни" равен 4,6 сек. Топовый Macan GTS получил силовую установку от версии Turbo (440 л.с., 550 Нм), которая выстреливает до 100 км/ч за 4,3 секунды. Ну а сама модификация Turbo исключена из гаммы.

Все двигатели соединены с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией PDK. Амортизаторы обоих осей сменили настройки. Версии GTS доступен опциональный пакет GTS Sport Package, который привносит пакет Sport Chrono, 21-дюймовые колесные диски, задний дифференциал PTV Plus, детали интерьера из карбона и другое. В Украину обновленные Porsche Macan приедут в октябре текущего года. Цены на новинку начинаются с отметки в 1,887 млн гривен.

Ранее Фокус сообщал, что немецкое тюнинг-ателье представило внедорожную версию Porsche 911. Отдачу 3,7-литрового турбомотора увеличили с 650 л.с. и 800 Нм до 750 л.с. и 930 Нм.

Также мы писали, что кроссовер Nissan Juke получил украинские цены. Самый доступный Nissan Juke с "роботом" обойдется в 623 тысячи грн.